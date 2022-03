La Cabalgata infantil del Ninot de Burriana, que estaba prevista para este domingo a las 16.30 horas, se celebrará finalmente a las 11.00 de la mañana, debido a le previsión meteorológica de lluvias durante la tarde.

Cabe destacar que tanto la cabalgata de adultos como la infantil han modificado este año su recorrido para garantizar la distancia de seguridad de las comparsas participantes y evitar aglomeraciones entre el público asistente. De este modo, se cambia el final del recorrido, que transcurrirá ahora por la calle Encarnació y culminará en la plaza 9 d’Octubre, una medida tomada por tratarse de viales más amplios que el Raval, vía habitual por la que pasaba hasta ahora el desfile.

«Al llegar a el Raval, el trazado es más estrecho y, por lo general, la gente siempre se ha amontonado más en este punto», por lo que han «consensuado con las comisiones este ligero cambio en el recorrido», explica la concejala de Fallas, Sara Molina.

Mascarilla

La normativa vigente estipula que el uso de mascarillas en exterior ya no es obligatorio, no obstante, desde el consistorio y la Junta Local Fallera emiten la recomendación de llevarla a los que asistan como público con el fin de minimizar riesgos. Sin embargo, el tapabocas sí se colará obligatoriamente entre los disfraces de los participantes en el desfile, ya que, según aludió Molina, «las comparsas no están estáticas y, por lo tanto, es más complicado controlar una adecuada distancia entre ellos».

En cambio, esta problemática no ocurre con las falleras que van en lo alto de los carruajes, por lo que podrán lucir sonrisa en esta jornada tan memorable de sátira y diversión para las agrupaciones.