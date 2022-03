La Vall dice adiós a unas fallas muy esperadas pero pasadas por agua

El regreso de las fallas a la Vall d’Uixó, después de dos años de ausencia, no ha sido como la Junta Local Fallera (JLF) y las nueve comisiones de la ciudad esperaban. La lluvia ha afectado a todos los municipios falleros de la provincia por igual, pero mientras Benicarló y Burriana tenían fiestas en septiembre, la Vall prefirió esperar, y la espera ha quedado pasada por agua y, por lo tanto, deslucida.

A pesar de las ganas y la voluntad, las precipitaciones fueron un gran inconveniente para actos como la ofrenda que tuvo lugar ayer por la mañana. Se esperaba un día especial. Al menos así lo había planificado la nueva JLF, que se estrenaba para la ocasión. Anunciaron una ofrenda abierta a todos los vecinos, para que pudieran participar cuantos sintieran devoción por la Mare de Déu dels Desamparats, independientemente de que formaran parte o no de alguna comisión. Tampoco hacía falta llevar la indumentaria regional.

La realidad ha sido bien distinta. La de ayer fue una ofrenda a cubierto y casi en la intimidad. Durante toda la mañana, aunque no llovió con intensidad, no dejó de hacerlo en ningún momento, así que no hubo más opción que una entrada escalonada en la capilla de la Colonia Segarra, lo que desmejoró el que suele ser uno de los actos más emotivos de las fiestas.

Lluvia desde el inicio

La reactivación ya empezó con mal pie. El día de la Crida cayó un buen chaparrón en la Vall, justo en el momento en el que las falleras mayores debían subir al balcón del ayuntamiento. Lo hicieron, pero enfrente solo vieron paraguas.

Ha habido Nit de Ronda, pasacalle del Ninot y poco más. Cada comisión ha disfrutado de estos días de la mejor manera posible, pero los actos conjuntos han tenido que adaptarse o directamente suspenderse, como la mitad de la visita mutua, que este año se había dividido en dos jornadas.

Y llegó la cremà. Con la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible pese a las circunstancias, las comisiones se emplearon a fondo para hacer arder los empapados monumentos en el horario previsto. Empezaron pronto --otra novedad de este año para facilitar la participación de la población en general--, a las 20.00 horas ardían las infantiles. Con las grandes, hicieron lo propio a partir de las 22.00 horas. La falla Sud-oest, la ganadora, fue pasto de las llamas a una agridulce medianoche.