Encuesta: ¿Vas a ir a alguno de los festivales que se celebra este verano en la provincia de Castellón?

La provincia de Castellón vuelve a convertirse este verano en uno de los grandes epicentros musicales de España. Aunque algunas de las primeras citas del calendario, como Concerts del Pinar o el Mash Masters Summer Fest, ya se han celebrado, todavía quedan por delante varios festivales con propuestas para todos los gustos.

La música sonará con fuerza esta semana con la celebración del Festival Internacional de Benicàssim, el FIB, que se celebrará del 16 al 18 de julio con artistas como The Prodigy, The Kooks y Lori Meyers. Prácticamente al mismo tiempo, Benlloc acogerá el Feslloc, del 17 al 19 de julio, con La Fúmiga, El Diluvi y Pep Gimeno “Botifarra”.

Quienes prefieran la música medieval, renacentista y clásica podrán acercarse a Early Music Morella, programado del 17 al 23 de julio. También el 17 de julio comenzará el SOM Festival en el Grao de Castellón, que extenderá sus conciertos hasta el 9 de agosto con nombres como Pablo López, Rosana, Sergio Dalma y Plácido Domingo.

El último fin de semana de julio llegará cargado de propuestas. Villores celebrará, del 24 al 26, la edición número 47 de l’Aplec dels Ports, mientras Argelita recibirá al Millarts Rock Fest con grupos como Reincidentes, Biznaga y El Último Ke Zierre.

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Después será el turno de dos de los festivales más multitudinarios. El Arenal Sound llenará Burriana de música del 30 de julio al 2 de agosto, con Dimitri Vegas, Myke Towers, María Becerra, Ana Mena y Delaossa. El cierre llegará en Benicàssim con el Rototom Sunsplash, del 16 al 22 de agosto, una cita internacional dedicada al reggae y a la cultura que reunirá, entre otros, a Major Lazer, Shenseea, Queen Omega y Protoje.