Desde hace algunos días los lluçeners ya disfrutan de sus fiestas de verano en honor a l’Assumpció de la Mare de Déu. Unas jornadas culturales en las que el deporte, pero sobre todo la música –como siempre-- son los protagonistas indiscutibles. Melodías populares de siempre han sonado en escenarios tan entrañables como la Era Escrig, la Ermita de San Antonio Abad y la plaza de España. La Unió Musical Llucenenca, la Rondalla Jove, la Ronda Villa de Llucena, el grupo folclórico La Perla de la Muntanya y la actuación del grupo de sevillanas local (dirigido por Silvia Porcar) fueron una clara demostración de la riqueza musical del municipio. Sin olvidar el aspecto deportivo, como es el caso de la exhibición del grupo de Twirling que tuvo lugar en el pabellón municipal.

Homenaje a Consuelo Bonet

También durante esta semana se celebró el homenaje a la vecina Consuelo Bonet Lliverós, de 83 años; por parte de la Ronda Villa Llucena y del ayuntamiento del municipio, en representación de todos los vecinos. Bonet lleva más de tres décadas dedicada al cante (aunque de muy pequeña ya lo hacía), primero en el grupo folclórico la Perla de la Muntanya y después como cofundadora en Ronda Villa Llucena, aunque actualmente sigue vinculada a las dos agrupaciones.

Cabe destacar que este último grupo muy pronto pasará a denominarse Ronda de Llucena Consuelo Bonet en homenaje hacia su persona. El acto, que tuvo lugar en la explanada de la ermita de San Antonio Abad contó con la presencia de personas de varias provincias de España (entre ellas Alicante, Valencia y Murcia) vinculadas al folclore popular que no quisieron perderse la oportunidad de rendir pleitesía a esta gran cantadora local.

Variado programa

Con la presentación oficial de las reinas y damas de honor, esta misma noche, comienza una semana repleta de actos para todos los gustos. Mañana domingo se realizará el pregón de las fiestas y, a continuación, tendrá lugar la ofrenda de flores en honor a San Vicente Ferrer, que concluirá con una misa de acción de gracias. La música también tendrá su protagonismo durante estos días con la actuación de las orquestas Erosión, Montana y la Bestia, el grupo Konecta, el TukuTaka Fest y varias disco móviles. Los toros protagonizarán las jornadas del lunes por la noche (con entrada de vaquillas y toro embolado), el martes y el miércoles (dedicado a los quintos). Y el día 15 se celebrará la prueba y embolada de dos toros cerriles del hierro de Paco Sorando.

La jornada principal de estas fiestas del turista tendrá lugar el próximo martes, dedicada a la Asunción de Nuestra Señora (titular de la iglesia). Tras la solemne eucaristía en el templo parroquial, a la que asistirá la corporación municipal y las reinas y damas de honor, serán bendecidas e inauguradas las obras de reforma y ampliación del Museo de la Cripta, con explicación incluida de las piezas restauradas. A continuación, se celebrará en la plaza de España el Día del Turista, obsequiando a vecinos y visitantes con dulces típicos de la localidad y con moscatel.

Reinas de las fiestas

Ya son varias décadas honrando la figura de la mujer lluçenera –desde aquel primer acto de proclamación-- y reconociendo su protagonismo como representante del municipio, con todo lo que ello supone. Siendo símbolo y estandarte, no solo de un pueblo sino también de sus fiestas y tradiciones. Desde aquel primer momento, ya han pasado por el escenario de la plaza de España muchas jóvenes que con ilusión y entrega han correspondido con el encargo recibido. Esta misma noche, un grupo de amigas (unas residentes en el pueblo y otras no) volverán a desempeñar esta misión con mucha gratitud y empeño. Ellas –pese a la espera de dos años por culpa de la pandemia-- no han querido renunciar a esta responsabilidad. Así pues, la reina mayor de las fiestas de este 2023 será Alba Serrano García y su corte de honor estará formada por Laura Benavent Fernández, Carmen Prades Fabra, Eva Gonell Villach, Alejandra Ibáñez Ribés, Nora García Tena, Alicia Gallén Mezquita, Raquel Beltrán Sangüesa e Irene Nebot García.

Por su parte, la reina infantil, Naiara García Montesinos, estará arropada sobre el escenario por su ramillete de damas de honor, formado por: Manuela Fuentes Vidal, María Altabás Tena, Ana Edo Palanques, Meritxell García Salvador, Lola Serrano Vidal, Lidia Fabra Allepuz, Candela Alegre Eugenio y Alicia Altabás Tena.

Las representantes mayores tienen claro el objetivo para las fiestas, tanto de agosto como de septiembre. «Somos de quintas diferentes, pero nos conocemos del garito y nos llevamos muy bien. Estos días de fiestas queremos hacer piña y pasarlo genial. Además, nuestro objetivo es llevar a Llucena hasta lo más alto posible, representándola de la mejor manera», señalaron en el salón de actos del Ayuntamiento. Todas ellas serán proclamadas oficialmente en un acto que será presentado por Marc García Tena y Ana Palanques Gómez y que tendrá lugar esta misma noche en la plaza de España, a las 23.00 horas.

Los quintos

Un grupo de jóvenes del municipio también aportará su particular granito de arena durante estas fiestas de agosto y las de septiembre. Los quintos de este año (todos los jóvenes nacidos en el año 2005) patrocinarán algunos de los actos taurinos que tendrán lugar el próximo miércoles 16 de agosto, sufragando una tarde de vaquillas y la prueba de un novillo del hierro de Hermanos Infantes de Artana, la embolada de dos toros de corro y una discomóvil.

Este grupo de quintos está formado por Laura Nebot, Alex Traver, Ángel Ribés, Teresa García, Kilian García, Lucia Porcar, Alba Gallén, Marc Padilla, Martín Redondo, Miguel Medina, Nora Garcia, Pau Nomdedéu, Raquel Beltrán, Rubén Traver, Santiago Branchadell, David Peña, Kenya Tena y Macarena Carrillo.

El alcalde, David Monferrer

El alcalde de la localidad de Llucena, David Monferrer, afronta una nueva legislatura como máximo representante del municipio después de las pasadas elecciones. En este sentido, además de agradecer la confianza depositada pide también «comprensión en la programación porque las fiestas se han tenido que preparar rápidamente después de las votaciones» y ello ha significado «que el programa sea más reducido y falten, por ejemplo, actos taurinos».

Con todo, Monferrer destaca que «las fiestas son una nueva oportunidad para reencontrarse con vecinos y visitantes y con personas que tal vez no vemos a lo largo del año». Por otro lado, el primer edil remarca como jornada más entrañable de la agenda festiva la de la presentación de las reinas y damas de honor en la plaza del pueblo. «Quiero felicitar a nuestras máximas representantes, Alba y Naiara, así como a sus respectivas cortes de honor, y desearles que vivan cada momento al máximo y que guarden estos días entre sus recuerdos más especiales e inolvidables».

Finalmente, Monferrer ha querido destacar la figura de una gran vecina como es Consuelo Bonet que durante la semana cultural ha sido homenajeada por su trayectoria en el folclore popular tradicional y, en especial, por su dedicación al cante y a la música. «Esta mujer es patrimonio local. Su vida ha estado dedicada al folclore y al canto. Por eso agradezco el homenaje que le brindaron sus compañeros. Y como alcalde también quise transmitirle el afecto y el cariño que le tiene todo el pueblo».