Pla de l’Arc honra a Sant Jaume con toros y música

Pla de l’Arc se prepara para vivir un intenso fin de semana con motivo de la celebración de sus fiestas patronales en honor a Sant Jaume, con un programa en el que las exhibiciones taurinas se combinan con las citas musicales que cada año consigue atraer a un mayor número de visitantes hasta esta pedanía de Vall d’Alba.

Tras la misa celebrada el pasado domingo en honor al santo, el programa taurino de 2024 arranca hoy con el Concurso de Ganaderías. Los astados de Fernando Machancoses, de Cheste, abrirán la 17ª edición de esta cita, que continuará mañana con los ejemplares de la ganadería de Laura Parejo, de Cabanes, y finalizará el domingo con toros de Germán Vidal, también de la misma localidad. Las tres jornadas culminarán con la exhibición de tres toros embolados.

«Este concurso se ha consolidado como uno de los actos centrales dentro de la programación y promete tres días de emoción y espectáculo, en los que los asistentes podrán disfrutar de la destreza y bravura de las mejores reses de los hierros seleccionados para la ocasión», destaca la alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, quien igualmente recalca que, «según las previsiones, serán numerosos los autobuses que llegarán a Pla de l’Arc desde otros puntos de la provincia para vivir de cerca las celebraciones, gracias al gran trabajo que han realizado tanto los integrantes de la comisión de fiestas como la concejala responsable de Pla de l’Arc, Marga Doménec».

Actividad musical

El programa incluye una amplia actividad musical, con propuestas como el tardeo con la disco móvil The End y la actuación del grupo Synthesis, además del especial que ha preparado este año The End para conmemorar su aniversario, con la Macro The Luxe XXL y que tendrá lugar en la madrugada de mañana. También destaca, especialmente, el festival Retroremember, que arrancará mañana a las 17.00 horas para prolongarse hasta la 1.00 de la madrugada. Presentado por Mr. Bartual, el evento reunirá a destacados dj’s como Tonet Marzá y Paco Moliner (The Planet), Josel (Arsennal), Josvi (We Love), Pepo WB (Metro), Oliver Beltrán (KDW) y Jaime Martínez (Useres).

La comisión

El domingo, la entrega de premios, tanto a los ganadores del concurso de guiñote como del XVII Concurso de Ganaderías, servirá para despedir oficialmente las fiestas, que clausurarán con el disparo de una traca. «Estas celebraciones, además de fortalecer los lazos de unión y comunidad, permiten compartir nuestras tradiciones con el resto de la provincia en unas jornadas de hermandad y diversión», dice la edila responsable de Pla de l’Arc, Marga Doménec, quien alaba el «gran trabajo» realizado por la comisión de fiestas, que este año está integrada por Rubén Centelles (presidente), Aurora Traver (vicepresidenta), José Miguel Safont (secretario), Marta Barrachina y María Pilar Maicas (tesoreras), y Olga Traver, César Vallés, Lledó Safont, Pablo Ruiz, Pablo Liñana, Lorena Dealbert, Adriana Barreda, Jordi Bodelón y José Martínez (vocales).