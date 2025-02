6.025 comparseros toman las calles en un recorrido que incluye sambódromo

El Carnaval de Vinaròs, Fiesta de Interés Turístico Autonómico, ya está en su recta final y, en esta edición con La galaxia como tema central, vivirá este fin de semana los dos grandes desfiles, en los que la fantasía, la danza, el color y la música toman las calles.

Un total de 6.025 comparseros de las 32 comparsas que integran la fiesta en la capital del Baix Maestrat participarán en este gran espectáculo que discurre por un circuito establecido por diferentes calles de la ciudad, además de las 32 reinas adultas y las 26 reinas y reyes infantiles de esta edición, que ya desvelaron sus fantasías en las grandes galas celebradas el pasado fin de semana y que volverán a lucir para el público asistente a los desfiles subidas en sus carrozas.

Itinerario / R. D. M.

Recorrido

Los dos grandes desfiles del sábado y domingo se inician a las 18.30 horas con el siguiente recorrido: avenida País Valencià, calle Sant Francesc, calle Pilar, plaza San Esteban, calle Soro, calle Pablo Ruiz Picasso, avenida Pío XII, calle San Francisco, calle Raimundo de Alós, calle Músico Carles Santos, y plazas Primero de Mayo y Arcipreste Bono.

El sambódromo, donde habrá asientos para el público asistente y hay prevista una iluminación especial para el lucimiento de las comparsas, se ubicará en esta edición en la gran recta de la avenida del País Valencià. Será el lugar donde las comparsas harán especial hincapié en sus originales coreografías. Aunque la mayoría de estas entidades se esfuerzan para realizar coreografías al ritmo de la música, sin duda las comparsas de la academia de baile Locura, Gent en dansa…i avant, el Gimnasio Gentsana y Esmuvi serán las que cautivarán al público, ya que se caracterizan por realizar espectaculares danzas durante todo el recorrido, pero con especial énfasis en el sambódromo.

Las 32 reinas adultas y las 26 reinas y reyes infantiles volverán a lucir sus fantasías. / Flores

Protagonistas

Las 32 reinas de esta edición y las 26 reinas y reyes infantiles, que desvelaron sus fantasías en las galas celebradas el pasado fin de semana, podrán ser admiradas de nuevo por el público. Entre las fantasías hay de espectaculares por su colorido y otras por su gran tamaño o su creatividad. Las grandes protagonistas de las entidades no pararán de bailar y saludar al público en lo alto de sus carrozas.

Por su parte, las 32 comparsas del Carnaval de Vinaròs serán las grandes protagonistas en estos dos desfiles. Las comparsas que cumplen en esta edición su 40º aniversario son: Pensat i fet, cuya reina es Pastora Domínguez; la Penya Barça, con Yenni Romero como protagonista; Arramba i Clava, con Lorena Oltean como reina; y Els Povals, con Iratxe Cuesta como máxima representante. También la comparsa Locura, cuya reina es Valeria Forner, celebra su 20º aniversario como entidad en el carnaval, y Esmuvi, que tiene como reina a Rachael Wong, cumple su 10º aniversario. Además, este año hay una comparsa debutante, 9Sabem, que en su primer año ya cuenta con 150 socios. Su reina es Demi Ferrà, que lucirá su fantasía diseñada por Merche Arnau.

Especial atención merecen también las comparsas más numerosas, las de público más joven. La más numerosa es la comparsa No en volem cap, con un total de 820 socios, de los que desfilarán 750. La segunda más numerosa es la comparsa Tot a Orri, con 786 socios, de los que 698 recorrerán las calles el sábado y el domingo. Y en tercer y cuarto lugar en número de socios se sitúan la comparsa Ja hi som con 720 (desfilarán 575), y Tot dins d’un got, con 630 integrantes, de los que 551 protagonizarán los desfiles.

Museo del Carnaval

Cabe señalar que el Centro de Inspiración Turística Vinaròs-Maestrat acoge en sus instalaciones el museo temporal del carnaval, hasta el 4 de marzo, que se puede visitar de manera gratuita. La exposición dedicada al Carnaval de Vinaròs que muestra la evolución de esta fiesta, que tiene más de 40 años de historia, a través de una selección de disfraces y fotografías.

Aparcar este fin de semana no debe suponer un problema, ya que hay zonas especialmente habilitadas para ello. Eso sí, se recomienda, una vez aparcado el vehículo, realizar los trayectos a pie, ya que Vinaròs.

Toda la información del Carnaval de Vinaròs y los desfiles están disponibles para el público en la web oficial del Carnaval de Vinaròs, www.carnavaldevinaros.es, así como en la web del Ayuntamiento de Vinaròs y sus redes sociales y en la Tourist Info de la localidad, que está situada en el paseo Blasco Ibáñez 1.