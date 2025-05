José Benlloch: «Les festes són més que una celebració, són una expressió viva del que som com a poble»

Com definiria l’esperit de les festes de Sant Pasqual?

Les festes són molt més que una celebració, són una expressió viva del que som com a poble. Representen una oportunitat per a mostrar amb orgull les nostres tradicions i arrels, allò que sabem fer i que ens defineix. Ens ajuden a reforçar la nostra identitat col·lectiva entorn de la figura de Sant Pasqual, símbol d’humilitat, generositat i del caràcter profundament vila-realencs. Són un parèntesi necessari en la rutina, que ens permet retrobar-nos, celebrar junts i sentir-nos units com a comunitat. La nostra mantenidora, Reyes Aymerich, va encunyar en el seu magnífic Pregó una missió més de les festes, que a partir d’ara recordaré amb el seu permís: «les festes són una pausa col·lectiva. A més, com indica l’origen llatí de la paraula ajuntament (iunctus), les festes ens uneixen, connecten veïns i generacions». La principal missió que ha de tindre un alcalde és la d’afavorir la convivència i eixa ha sigut la meua màxima: el diàleg i posar a Vila-real sempre primer. I, a més, actuen com un veritable motor econòmic per a la ciutat, dinamitzant el comerç, la restauració i el turisme.

Com afronta aquesta nova edició?

Amb il·lusió, perquè soc conscient de l’honor que suposa participar en els actes com a alcalde i comprovar com la ciutat es bolca per a mostrar al món la riquesa de les nostres tradicions, la nostra cultura i reafirmar la fe en el nostre patró, que és un exemple i una guia per a tots els vila-realencs. Però també amb una certa decepció per la campanya d’assetjament i enderrocament per part dels de sempre, els que pensen que, com pitjor, millor per a ells; els que volen guanyar amb les escombraries, la manipulació, la provocació i l’enfrontament el que són incapaços de guanyar en les urnes. Malgrat la caça de bruixes, estem tranquils. Donarem explicacions quan toque i on toque, i sobretot, continuarem treballant perquè Vila-real avance, perquè és el compromís que hem adquirit amb la ciutadania. Per a mi, Vila-real sempre és primer. Les mostres de suport rebudes en aquests dies, davant les falsedats i manipulacions difoses pels qui només pensen en els seus propis interessos i no en el bé per a Vila-real, m’impulsen a continuar defensant amb més força el nostre model: proximitat, col·laboració pública-privada, aliança amb la societat civil, lideratge cooperatiu i responsabilitat social.



Quins han sigut els principals reptes a afrontar per a preparar les celebracions?

La llosa que arrosseguem per l’herència de l’urbanisme i el deute del PP continua impactant en els comptes municipals, i això també influeix en l’organització i finançament de les festes. Aquest Ajuntament necessita cada any més de set milions d’euros només per a obrir la persiana i pagar sentències i préstecs que ens va deixar el PP. Això fa que sempre siga un repte l’elaboració d’un programa de festes amb prop de 200 actes, en el qual intentem oferir activitats per a tots els públics i concerts gratuïts. Però comptem amb una Junta de Festes, la Comissió de Penyes, la Comissió del Bou, la regidoria de Festes i la resta de l’Ajuntament que es deixen la pell perquè Vila-real tinga unes festes de primera dins de les nostres possibilitats econòmiques.

Han inclòs alguna novetat?

Enguany, en l’apartat taurí vull destacar l’esperat tancament de José Enrique Fraile de Valdefresno i la desencaixonada de tres bous. A Vila-real sempre hem defensat la tradició del bou al carrer, des de la legalitat i complint amb totes les mesures de seguretat, i per això hem incorporat, a més de nous mitjans tècnics, la figura de l’expert taurí, que ajudarà a millorar la resposta davant qualsevol contratemps i a donar major seguretat als aficionats. En definitiva, seguretat i serietat per a protegir les persones i a l’animal.



Que màximes han marcat la confecció del programa?

La prioritat és que siguen unes festes obertes, participatives, per a totes les edats, que qualsevol persona puga gaudir dels actes, i per això una màxima és que els concerts i actes musicals sempre són gratuïts.

Quins són, al seu judici, els actes més destacats?

Aquestes són unes festes patronals i, per tant, el pes central de les celebracions recau en els actes en honor a Sant Pasqual, amb l’ofrena i la foguera, així com la missa i la processó. Però també tenim tradicions que ens fan únics i formen part de la nostra identitat, com la Nit de la Xulla, declarada d’Interés Turístic Provincial, la Cavalcada de Festes, la missa en honor al Crist de l’Hospital i l’homenatge a l’home i la dona de major edat, els actes taurins, els concerts i també el Vila-real Talent, una mostra del talent dels nostres artistes, músics, cantants… en un espectacle que uneix aquest repertori local amb una figura artística de renom.



Quin missatge llançaria?

Que gaudim amb alegria, responsabilitat i amb el cor ple de gratitud. Que la ciutadania practique les 3D que ajuden al nostre benestar: descansar de la rutina i el treball, desconnectar i gaudir amb germanor, amb la nostra gent. Celebrem amb respecte, sentit comú i orgull del qual som.