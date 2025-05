Miriam Caravaca: «Espere que siguen dies que la ciutadania visque al máxim»

Miriam Caravaca encapçala la Regidoria de Festes, un actor clau en la planificació, supervisió i desenvolupament de les festes. Prova d’això és que, com ella mateix comentava ahir, «estem treballant en el concert d’Abraham Mateo, que hem hagut de canviar al parc de la Mayorazga. Estem dimensionant l’afluència de públic que pot vindre i preparant els diferents dispositius per a garantir la seguretat».

El que ens identifica i el que compartim la ciutat al complet és la Nit de la Xulla, una cita festiva declarada d’Interés Turístic Provincial Miriam Caravaca — Regidora de Festes de Vila-real

Per a l’edila, hi ha nombrosos actes que formen part de l’ADN de les celebracions de Vila-real en honor a Sant Pasqual, «com l’ofrena al nostre patró, la mascletà del 17 de maig, etc., però el que ens identifica i el que compartim la ciutat al complet és la Nit de la Xulla, una cita festiva declarada d’Interés Turístic Provincial».

Iniciatives

Tots ells conformen una programació «molt variada i per a tota mena de públics, com així ho demostren iniciatives com Jugant, Jugant, destinada als més xicotets; el concert de Còmplices; el tancament del bou de Valdefresno; i el concert del rock per la llengua amb Figa Flawas, que aposta per defensar la nostra llengua i la nostra identitat», explica la regidora.

Amb l’inici oficial de les festes, Caravaca manifesta el seu desig que aquestes «siguen dies en què la ciutadania gaudisca al màxim dels actes que amb tant d’esforç, dedicació i afecte hem preparat», i llança un missatge a la població i els visitants, incidint en què «visquen i es divertisquen en cada acte, sempre amb respecte i, com diem ací, al nostre poble, amb coneixement».