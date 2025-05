Nadia Alba Costa convida el veïnat de Vila-real a ser «l’esperit de les festes de Sant Pasqual»

La Fira i Festes en honor a Sant Pasqual tenen en Nadia Alba Costa la seua máxima representant. Ella, juntament amb les dames de la cort d’honor -Alba Barrachina Mira, Blanca Nebot Campos, Claudia Vicent Fortuño, Cristina Font Herrero, Maria Nieto Seriols i María Parra Clausell-, seran les màximes protagonistas estos dies.

Nadia Alba Costa, reina de les festes de Vila-real. / Manolo Nebot

Nadia té 21 anys i estudia 4t de Magisteri d’Educació Infantil a la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. La jove assenyala que els actes festius que més disfruta són les ofrenes de flors als patrons de la ciutat, Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia, així com la pujada i baixada de la moreneta. A més a més, i com calia esperar, enguany també ha gaudit molt de l’acte d’imposició de bandes de la reina i les dames de la ciutat, ja que ha suposat fer realitat el somni de representar als veïns i veïnes de la ciutat.

Alegria i germanor

Nadia també destaca la gran germanor que es veu als carrers amb la música i l’alegria dels veïns i veïnes. D’ençà que va néixer és membre de la Penya Star Junts, la qual cosa li ha fet compartir totes les festes amb sa mare, son pare i la resta de membres de la penya. A més a més, pertany a l’Associació de Filles de María del Rosari i de Penyes del Villarreal CF. Com a fet curiós, cal assenyalar que va néixer el mateix dia que es va fundar el Villarreal CF (10 de març).

Per a Nadia Alba Costa, ser reina de les festes és «complir amb un somni». «Serà un any increïble i il·lusionant en el qual ens ho passarem molt bé totes juntes en tots els actes programats», assegura la jove qui afegeix que ara, amb les festes de Sant Pasqual, «s’esdevé un maig de germanor, de tradició i d’alegria que es desbordarà pels carrers del nostre poble».

Ara és el moment de retre homenatge amb passió al nostre patró Sant Pasqual, tan especial per a tots els veïns i veïnes del nostre poble, sempre tenint-lo present d’una manera i una altra Nadia Alba Costa — Reina de les festes de Vila-real

«Aquests s’ompliran de color, de música i de somriures, i cada racó de Vila-real bategarà com un sol cor. Ara és el moment de retre homenatge amb passió al nostre patró Sant Pasqual, tan especial per a tots els veïns i veïnes del nostre poble, sempre tenint-lo present d’una manera i una altra», ressalta Alba.

La màxima representant manifesta el seu desig perquè aquestes festes de Sant Pasqual «siguen una oportunitat per a compartir, participar i mantenir les nostres tradicions vives, sempre amb respecte per tothom».

Agraïment

A més a més, Alba aprofita per a fer valdre que «tot açò no seria possible sense l’esforç immens que realitzen, any rere any, la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, que treballen per a fer realitat aquestes festes que tant ens emocionen a tots i totes i perquè tothom puga gaudir de tota mena d’actes i espectacles».

«Per a això, la cort d’honor de 2025 vos obri les portes per a gaudir de les nostres tradicions. Vila-realencs i vila-reaenques, sigueu tots benvinguts i benvingudes, i sigueu l’esperit i l’alegria de les nostres festes», conclou.