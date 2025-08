Vilar de Canes ja fa olor de festes. Des d'ahir i fins al pròxim diumenge 10 d'agost, aquesta xicoteta localitat de 170 habitants ubicada a la comarca de l'Alt Maestrat, acull les seues celebracions patronals en honor a Sant Llorenç.

Al municipi ha arribat la setmana més pensada i esperada de tot l'any. Són dies en què el poble es transforma, els carrers s'omplin de retrobaments, de música i de records inoblidables.

Des de l'Ajuntament agraeixen a la Comissió de Festes 2025 el treball que han fet durant un any per preparar tot el que es viurà aquesta setmana. A més a més, demanen la col·laboració de tots els veïns i veïnes, la seua participació en tots els actes programats i disfruten com mai.

La localitat disfrutarà d'actes taurins. / Mediterráneo

"A tots els que esteu, als que torneu i als que mai heu marxat, gaudiu d'aquests dies, respecteu com sempre i deixeu el cor obert per viure al màxim, perquè les festes patronals no són només una tradició, són les que ens uneix, són una part de la nostra història, del nostre poble", afirmen des de l'Ajuntament.

La música també tindrà un espai dins del programa de festes. / Mediterráneo

Per la seua banda, la Comissió de Festes 2025 assenyalen que "no ha estat fàcil, però esperem que totes i tots gaudeixen. Hem preparat aquestes festes amb tota l'estima que li tenim al poble".

D'aquesta manera, el municipi dona pas a uns dies de festa, emoció i unió perquè totes i tots ho visquen amb intensitat i orgull de ser de Vila de Canes.

PROGRAMACIÓ COMPLETA

DIVENDRES 1 D'AGOST

00:00 hores. Bou embolat de la ramaderia Hermanos Bellés de la Torre d’en Bessora a càrrec de la quadrilla d’emboladors B&I.

01:00 hores. Orquestra Kinky Band i discomòbil The end. Fins que el cos aguante!

DISSABTE 2 D'AGOST

17:00 hores. Vesprada de vaques a càrrec de la ramaderia Hermanos Bellés. A continuació, berenar popular a la plaça de la Setena.

19:00 hores. Tardeo a càrrec del grup “Sarao”.

20:30 hores. Prova del bou cerril de nom “Milagroso” nº 16 guarisme 2 adquirit a la finca de Sergio Centelles de Catí.

00:00 hores. Bou embolat provat a la vesprada.

01:00 hores. Orquestra The Luxe i discomòbil The end. Fins que el cos aguante!

DIUMENGE 3 D'AGOST

18:00 hores. Vesprada de vaques a càrrec de la ramaderia Hermanos Bellés. A continuació, berenar popular a la plaça de la Setena.

En finalitzar, bou embolat infantil.

DIMARTS 5 D'AGOST

19:00 hores. Actuació del grup infantil “Trobadorets”, amb l’espectacle “Anem de festa!”. Patrocinat per l’Excma. Diputació de Castelló. Diputació a escena.

00:00 hores. Concurs de disfresses amenitzat per discomòbil Disconight.

DIMECRES 6 D'AGOST

12:00 hores. Actuació “Els banyistes” de Xiconiu Teatre.

17:00 hores. Taller infantil “Juguem amb l’estiu” a càrrec de Somnia.

23:00 hores. Actuació “Gori, gori” del Ball de Sant Vito.

DIJOUS 7 D'AGOST

18:00 hores. Inauguració del “Mesón del Vi” a la plaça. Actuació de la xaranga Terry&Magno.

DIVENDRES 8 D'AGOST

8:00 hores. Eixida en bici. Plaça de la Setena Vilar de Canes - Sant Pau - La Torre - Vilar de Canes.

18:00 hores. Tardeo a la plaça a càrrec del grup “Triband”.

DISSABTE 9 D'AGOST

12:00 hores. Missa en honor al Cor de Jesús.

14:00 hores. Dinar del bou.

18:00 hores. Actuació de la rondalla de Vilar de Canes.

DIUMENGE, 10 D'AGOST

12:00 hores. Missa en honor a Sant Llorenç.

14:00 hores. Tradicional dinar de fideuà.

17:00 hores. Entrega de premis i nomenaments de la Comissió de Festes 2026.

Traca fi de festes i focs artificials.