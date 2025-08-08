El distrito marítimo de Moncofa acoge los actos de Sant Roc

Moncofa inicia hoy las fiestas en honor a Sant Roc, una semana festiva que continuará hasta el domingo 17 de agosto y en la que un sinfín de actividades cobrarán el máximo protagonismo en el distrito marítimo de esta localidad de la Plana Baixa. Para empezar, hoy mismo, a partir de las 17.30 horas, están previstas actividades infantiles y mañana (19.30) el protagonismo será para la exhibición de un toro del hierro de Martín Campos. También el sábado inaugurarán la feria Fantasía y Comercio Local, que se encuentra instalada en la avenida Mare Nostrum.

El recinto taurino congregará a numerosos aficionados del ‘bou al carrer’. / Mediterráneo

Sumada la primera exhibición, están previstas más de una decena de actos taurinos y, para ello, el recinto ya está totalmente preparado, incluidos los diversos cadafale que dan mucha más seguridad al propio escenario taurino.

Actos para todos

La programación elaborada desde la concejalía de Fiestas cuenta con actividades y eventos para los más pequeños, así como los actos religiosos, que se centrarán en la jornada del sábado 16, con la procesión. La reina de las fiestas patronales, Sonia González, y su corte de honor (formada por Roser Cortés Alemany, Marta Ferrando Martí, Teba Sellés Arnau, Judith Marco Ferri, Empar Alós Arnau, Lola López Canós y Olga Fortea Teresa) también serán las protagonistas. El lunes 11 es la jornada taurina más esperada de la agenda, ya que a las 19.30 horas está prevista la exhibición de un toro de la ganadería de Cebada Gago, que ha levantado una gran expectación. Por la noche embolarán el toro de la tarde o de corro.

Ejemplar de la ganadería de Cebada Gagoque pisará la calle el lunes 11. / Mediterráneo

El martes 12, los actos arrancarán a las 19.00 y estarán dedicados para los más pequeños en el mismo recinto taurino. Ya por la noche, la fiesta de la espuma en la pista de patinaje volverá a congregar a los niños de la localidad, pueblos vecinos y turistas.

En el ecuador de la semana, el miércoles 13, la jornada volverá a ser taurina, ya que a las 18.30 está prevista una exhibición de toreo de salón protagonizada por alumnos de la Escuela Taurina de Castellón. Y a las 19.00 saldrán al ruedo las vaquillas de la ganadería de Javier Tárrega El Gallo de Moncofa.

El encierro infantil con toros embolados incluidos será una de las citas importantes durante la jornada vespertina (concretamente a las 19.00) del jueves. Y paralelamente, en la plaza dels Cucs, habrá tardeo a cargo del artista local Gustavo Paradís.

Travesía

Rebasado el ecuador de las fiestas, el viernes 15 por la mañana se celebrará la tradicional travesía a nado y, por la noche, la cena de sobaquillo, donde la nota musical la pondrá el dúo Horizonte y Disco Mamba. El sábado 16, festividad de Sant Roc, a las 9.30, el programa incluye el campeonato de petanca júnior y sénior en las pistas Palafangues. Por la tarde, a las 19.00, será la procesión y, posteriormente, misa campestre. Y a las 22.45, la actuación especial de Cuerpos que hablan, voces que bailan.

En la última jornada festiva, el domingo 17 , los eventos serán taurinos. A las 19.30 con un toro de Martín Campos (23.30, la embolada). La edila de Fiestas, Mª Teresa Alemany, afirma que «estas fiestas cuentan con una excelente participación en cada uno de los actos programados».