Llucena organiza todo tipo de actos en honor a La Asunción

Tras una semana repleta de actos culturales donde la música ha sido la auténtica protagonista, hoy sábado comienzan los días grandes de fiesta que el municipio dedica en honor a Nuestra Señora de La Asunción. Lo más destacado de hoy será el anuncio oficial del inicio de los festejos a cargo del pregonero local Ricardo Bartoll. A continuación, habrá reparto de cerveza para todos los asistentes y traca de inicio de fiestas. La jornada concluirá con la actuación de la orquesta Montana.

La fuente de la plaza será el epicentro de las exhibiciones taurinas. / Mediterráneo

Mañana domingo tendrá lugar el pregón de fiestas, la tradicional ofrenda a San Vicente Ferrer y la eucaristía en la ermita del santo. También la actuación del twirling Llucena y una discomóvil. La cena de pa i porta, la actuación de la orquesta The Rollers Band, el concurso de paellas y el baile de disfraces con la orquesta Lapsus coparán la programación del lunes, martes y miércoles próximos.

Ruta gastronómica

El jueves 14 de agosto se realizará la XIII Ruta Gastronómica en la que participan los bares y restaurantes de la localidad y por la tarde habrá un tardeo con el grupo Mala Idea. Las exhibiciones taurinas comenzarán esa misma noche con la entrada y prueba de vaquillas del hierro de Hermanos Bellés y después habrá toro embolado. El Macrofestival Desparrame Show cerrará la jornada.

Rosario de l’Aurora

El próximo viernes, 15 de agosto, se celebrará la fiesta de Nuestra Señora de La Asunción que comenzará a las seis de la mañana con el canto del Tradicional Rosario de l’Aurora. A media mañana se celebrará la solemne eucaristía en la iglesia parroquial con el acompañamiento de las autoridades locales. A continuación, se presentarán las cuatro imágenes de los Evangelistas del altar mayor del templo, tras su limpieza. Al finalizar tendrá lugar en la plaza España el día del turista, con degustación de dulces típicos y moscatel.

Esa misma tarde serán probados los toros cerriles del pueblo de las ganaderías de Galbarín (Jaén) y de Paco Sorando (Jaén) que se embolarán por la noche. El día lo cerrarán la actuación de un grupo de versiones y una discomóvil.

Los más jóvenes se disfrazan el día del pregón de fiestas. / Mediterráneo

Día de los quintos

El último sábado de fiestas estará patrocinado por los quintos. Habrá entrada de vaquillas y prueba de un astado del hierro de Gerardo Gamón. El toro será embolado por la noche. En la última jornada festiva que tendrá lugar el domingo 17 de agosto, los toros también serán protagonistas.

Nuestras fiestas no son solo una cita en el calendario, son el reflejo de nuestra identidad" David Monferrer. — Alcalde de Llucena

«Un año más, nuestro municipio se engalana para celebrar con alegría y unidad unos días que tanto significan para nosotros. Porque nuestras fiestas no son solo una cita en el calendario, son el reflejo de nuestra identidad», señala el alcalde de Llucena, David Monferrer. Y concluye agradeciendo «a todas las personas que hacen posible esta celebración: a las peñas, asociaciones, voluntarios, trabajadores municipales y a los que, con su dedicación, contribuyen a que estas fiestas luzcan como se merecen».

Consulta toda la programación