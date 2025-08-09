El pregó dona inici a les festes d’agost a la Pobla Tornesa
La localitat ha organitzat activitats infantils, sopars i ‘bous al carrer’ que faran d’aquesta setmana una de les més disfrutades pel veïnat
La Pobla Tornesa va començar ahir les seues festes d’agost que es prolongaran durant nou dies més, fins al diumenge dia 17. Música, bous, activitats infantils i sopars de germanor faran d’aquesta setmana una de les més esperades i disfrutades pel veïnat de la localitat de la Plana Alta. A més a més, cal assenyalar que aquestes festes compten amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Castelló per a la seua promoció.
Tot i que ahir ja es va poder gaudir del concert de la Unió Musical La Pobla Tornesa i Agrupació Coral la Pobla Tornesa, el començament oficial de les festes serà hui a partir de les 20.00 hores amb l’actuació del grup de danses El Peiró, acompanyat per la Unió Musical de la Pobla Tornesa, i el pregó d’inici de les festes per Humi Palau Peris, pilot d’enduro. La nit estarà amenitzada per l’actuació de l’orquestra Krypton i la discomòbil The End.
El diumenge 10 d’agost, el saló multiús acollirà un parc infantil i bou mecànic i, a la vesprada, serà la cercavila per la xaranga Tot al Vol. També hi haurà tardeo i discomòbil.
Actes taurins
El dilluns es donarà inici al programa taurí amb la prova de la ramaderia Ponce Melià d’Azuébar a partir de les 13.00 hores i la I Jornada del XVI Concurs de Ramaderies a les 18.00 hores. També hi haurà la prova d’un bou i d’una vaca i el bou embolat.
El dimarts continuaran els actes taurins a les 13.00 hores amb la prova de la ramaderia Hermanos Bellés de la Torre d’en Besora i la segona jornada del concurs de ramaderies. Ja a la nit, serà el sopar de pa i porta al pati de les escoles i el concurs de postres organitzat per l’Associació de Mestresses de la Llar La Carrasca.
Per finalitzar la vetllada, estarà l’actuació del mentalista Toni Pons a les 23.00 hores. Dimecres i dijous també seran dedicats als ‘bous al carrer’ amb la prova al matí, el concurs de ramaderies a la vesprada i el bou embolat a la nit.
El divendres a les 11.00 hores en el camí del cementiri s’organitzarà l’espectacle del tobogan aquàtic per a tots els públics i a les 12:00 hores serà la missa en honor a la Mare de Déu d’Agost. A les 18:00 hores es farà l’homenatge a la gent gran amb l’actuació de la Rondalla l’Alcalatén de l’Alcora i berenar al restaurant La Fontseca. Ja a la nit, a partir de les 22:30 hores, tindrà lloc el concurs de disfresses organitzat per l’Associació de Joves la Pobla Tornesa amb cercavila i la xaranga Tot al Vol. La cercavila començarà a l’Ajuntament i acabarà a les escoles. La vetllada s’allargarà de la mà de l’orquestra Fénix i, en acabar, hi haurà discomòbil.
Recta final
En la recta final de les festes, el dissable es donarà per concloure el programa taurí amb la darrera prova de ramaderies a les 13.00 hores i la també darrera jornada del concurs a partir de les 18.00 hores. A la nit tornarà la música amb l’orquestra The Luxe i la discomòbil The End.
Les festes s’acomiadaran el diumenge amb el torneig de guinyot i parxís al saló multiús a les 16.00 hores i el sopar de colles de tombet monumental al carrer Baix la Vila.
Programa complet
DISSABTE 09 D’AGOST
20:00 hores. Començament de festes, amb l’actuació del grup de danses El Peiró acompanyat per la Unió Musical de la Pobla Tornesa i pregó d’inici de les festes per Humi Palau Peris, pilot d'enduro.
00:30 hores. Actuació Orquestra Krypton. En acabar discomòbil The End.
DIUMENGE 10 D’AGOST
12:00 hores. Repartiment d'arròs i cervesa al saló multiús, parc infantil i bou mecànic.
17:00 hores. Cercavila per la xaranga Tot al Vol fins al saló multiús. 'Tardeo' Sarao Rumba i en acabar discomòbil The End. Concurs de sangria organitzat per l’Associació de Joves la Pobla Tornesa.
DILLUNS 11 D’AGOST
07:30 hores. Muntatge de cadafals.
10:30 hores. Esmorzar popular a la plaça de l’Ajuntament.
12:00 hores. La 'cagà' del manso.
13:00 hores. Prova de la ramaderia Ponce Melià d’Azuébar.
18:00 hores. 1ª Jornada XVI Concurs de Ramaderies Ponce Melià d’Azuébar.
19:45 hores. Prova del bou Nº29, G.2 de nom Danés de la ramaderia de Sergio Centelles d’Ares del Maestrat.
20:15 hores. Prova d'una vaca, Nº12, G.010 de nom Jazaran de la ramaderia Virgen María.
00:00 hores. Embolada del bou de la vesprada i en acabar discomòbil The End.
DIMARTS 12 D’AGOST
13:00 hores. Prova de la ramaderia Hermanos Bellés de la Torre d’en Besora.
18:00 hores. 2ª Jornada XVI Concurs de ramaderies Hermanos Bellés de la Torre d’en Besora.
21:30 hores. Sopar de pa i porta al pati de les escoles. Durant el pa i porta hi haurà concurs de postres organitzat per l’Associació de Mestresses de la Llar La Carrasca i rifa.
23:00 hores. Actuació del mentalista Toni Pons.
DIMECRES 13 D’AGOST
11:00 hores. Bous alternatius per a xiquets i xiquetes a la plaça de l’Ajuntament.
13:00 hores. Prova de la ramaderia Hermanos Guillamón de Sant Joan de Moró.
18:00 hores. 3ª Jornada XVI Concurs de ramaderies Hermanos Guillamón de Sant Joan de Moró.
19:45 hores. Prova del bou Nº75, G.2 de nom Hastiado de la ramaderia de El Torero de Cádiz.
00:00 hores. Embolada del bou de la vesprada i en acabar discomòbil The End.
DIJOUS 14 D’AGOST
13:00 hores. Prova de la ramaderia Alberto Garrido d’Orpesa.
18:00 hores. 4ª Jornada XVI Concurs de ramaderies Alberto Garrido d’Orpesa.
19:45 hores. Prova del bou Nº8, G.2 de nom Raterito de la ramaderia de Sergio Centelles.
00:00 hores. Embolada del bou de la vesprada.
01:00 hores. Orquestra La Kinky Band i en acabar discomòbil The End.
DIVENDRES 15 D’AGOST
11:00 hores. Espectacle per a tots els públics tobogan aquàtic al camí del cementeri.
12:00 hores. Missa en honor a la Mare de Déu d’Agost.
18:00 hores. Homenatge a la gent gran amb actuació de la Rondalla l’Alcalatén de l’Alcora i berenar al restaurant La Fontseca.
22:30 hores. Concurs de disfresses organitzat per l’Associació de Joves la Pobla Tornesa amb cercavila i xaranga Tot al Vol. La cercavila començarà a l’Ajuntament i acabarà a les escoles.
00:00 hores. Orquestra Fénix i en acabar discomòbil The End.
DISSABTE 16 D’AGOST
13:00 hores. Prova de la ramaderia Germán Vidal de Cabanes.
18:00 hores. 5ª Jornada XVI concurs de ramaderies Germán Vidal de Cabanes.
00:30 hores. Orquestra The Luxe i en acabar discomòbil The End.
DIUMENGE 17 D’AGOST
16:00 hores. Torneig de guinyot i parxís al saló multiús.
21:30 hores. Sopar de colles. Tombet monumental al carrer Baix la Vila.
