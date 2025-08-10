Les Coves de Vinromà combina novedad y tradición en las Fiestas de Agosto 2025

El municipio de les Coves de Vinromà se encuentra inmerso en la celebración de las Fiestas de Agosto 2025. Tras la noche de gala que tuvo lugar ayer sábado, se da paso a todo el programa de actos que se prolongará hasta el próximo sábado 23. El día 14 de agosto tendrá lugar el desfile de carrozas que es el pistoletazo de salida al grueso de las fiestas. El mismo día, tras el desfile de carrozas, se ha programado un Sopar de Germanor. Y para finalizar esta jornada habrá orquesta en el local de fiestas.

El 15 y 16 de agosto serán los días para honrar a los patrones de la localidad, la Mare de Déu de l’Assumpció y Sant Roc, con eucaristías y procesiones. Por la tarde, el Grup de Danses de les Coves bailará el popular Ball Pla (el día 15 bailan el grupo de adultos y el día 16 el grupo juvenil e infantil).

La reina mayor Maria Ripollés Bernat y la reina infantil Mar Rovira Tena. / Mediterráneo

El mismo sábado día 16, al finalizar el baile tradicional, se celebrará la noche ibicenca en el local de fiestas con verbena y discomóvil. Al día siguiente, 17 de agosto, será el día de ‘les colles’ y la Ruta de la Sangría, organizada por la charanga local Ximiraxa. La ruta consistirá en dar una vuelta por todos los ‘garitos’ del pueblo acompañado de la música y, en cada local, se repartirá sangría, además de muchas sorpresas.

Actos taurinos

Ese mismo domingo, y como novedad, se hará la ‘muntà de la plaça de bous’ acompañada de un tardeo. Al finalizar, se estrenará la plaza de toros con un toro embolado con plaza limpia (sin arena) y discomóvil.

Del 18 al 22 de agosto será el turno de los actos taurinos. Por las mañanas, a partir de las 13:00 horas, se hará la entrada de toros y prueba del ganado. Y por las tardes, a partir de las 18:00 horas, habrá toros de plaza con la salida del ganado. Cabe señalar que estos días también hay tardeos y actividades alternativas.

‘Pa i porta’ y paellas

Los actos más multitudinarios llegarán los días 21 y 22 con el sopar de pa i porta y la nit de paelles, respectivamente. Las fiestas concluirán el sábado 23, Dia de la Joia, en el que se celebran las tradicionales ‘Corregudes per la Joia’, una especie de Juegos Olímpicos en los que se hacen carrera de sacos, carretilla y carrera de cuchara y huevo, entre otras modalidades.

La reina Maria Ripollés Bernat con las damas mayores Amaia Meseguer Jiménez, Arianna Barreda Miralles, Estela Capdevila Ferrer y Laura Betoret Barberà. / Mediterráneo

Las carreras serán por la mañana y a mediodía se celebrará una comida monumental con tardeo. Ya por la noche, se bailará el Ball Pla y, al finalizar, habrá traca final de fiestas y castillo de fuegos.

Participación

La programación se ha diseñado con el objetivo de hacer unas fiestas participativas y transversales a todas las edades. Para ello, se han programado actividades para niños, como cuentacuentos, juegos de agua, discomóvil infantil, encierro infantil; para jóvenes, con orquestas, el baile de disfraces, tardeos y discomóvil; y para los más mayores, para quienes se ha programado el Dia del Jubilat, con una cena y actuación musical.

La reina infantil Mar Rovira Tena con sus damas Alana Obiol Besalduch, Altea Morell Nos, Carme Porcar Sales, Elea del Rosal Kervaréc, Elia Vilar Blázquez, Lucia Campoy Garcés, Lucía Muñoz-Mingarro García y Neus Beltrán Albella. / Mediterráneo

Cabe señalar que, como todos los años, la localidad ha mantenido los actos tradicionales pero también se ha innovado con actos nuevos como la ruta de la sangría, el toro con plaza limpia, la novillada, la noche ibicenca y los tardeos como actividades alternativas a los actos taurinos. Finalmente, desde el ayuntamiento de les Coves de Vinromà invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de estos días de fiesta y hermandad.

PROGRAMA FIESTAS DE AGOSTO 2025 LES COVES DE VINROMÀ / Mediterráneo

