Borriol esclata d'il·lusió i tradició per Sant Bartomeu i Sant Roc
La localitat celebra les seues festes patronals del 22 al 31 d’agost amb una programació on tot el poble es veurà representat
Borriol dona la benvinguda, un any més, a les festes patronals en honor a Sant Bartomeu i Sant Roc, que es celebraran del 22 al 31 d’agost. Uns dies en què, com diu el seu alcalde Héctor Ramos, «al poble esperem amb il·lusió, tradició i molta emoció perquè són moments de retrobaments, d’alegria compartida, de tornar a omplir els carrers de vida, de música, de somriures i de convivència».
Aquest 2025, l’Ajuntament, la regidoria de Festes i les comissions de festes i taurina han preparat un programa amb novetats pensades per als temps actuals. La regidora de Festes, Silvia Llorens, assenyala que per fer la programació «cal escoltar totes les propostes, buscar l’equilibri i aconseguir que tot el poble es veja representat».
Divendres 22 d’agost
El programa arrancarà el divendres 22 d’agost a les 19.00 hores amb la cridà d’inici de festes a la plaça de la Font i un txupinazo. També s’obriran les portes del Casal del Vi (19.30 hores) i s’inaugurarà l’exposició de pintura taurina ‘Les Ermites’, de Toro Tribal.
Dissabte 23 d’agost
El dissabte 23 d’agost començaran els actes taurins amb la vesprada de vaques, la prova del bou feréstec de la ramaderia de Sergio Centelles de Catí, l’exhibició d’una vaca feréstega de la ramaderia de Daniel Ramos de Borriol i, a la nit, l’embolada del bou de la vesprada.
Aquest mateix dia i per al públic més menut s’ha organitzat el Summer Splash al carrer de Sanchis Guarner a les 11.00 hores i l’actuació musical infantil de Trobadorets amb l’espectacle ‘Creixem’ a la plaça de la Font a les 19.30 hores.
A més a més, a les 22.30 hores es podrà gaudir de l’actuació del grup Boqueronians i, en acabar, del concert d’Auxili i el punxadiscos PlanB. Tot seguit, hi haurà discoteca mòbil The End a la carpa de festes.
Diumenge, 24 d’agost
El diumenge, 24 d’agost, tindrà com a acte principal la Festa infantil de disfresses a la plaça de la Font amb l’actuació de Dani Miquel (18.30 hores) i el XVI Certamen de Flamenc (19.00 hores), al carrer d’Almassora amb el que s’espera una vesprada única plena d’art i passió.
El dilluns, 25 d’agost, tindrà lloc l’espectacle ‘Grease’, a la carpa de festes.
El dimarts, 26 d’agost
El dimarts, 26 d’agost, serà el torn per la festa d’homenatge a la Gent Gran de Borriol amb un berenar-sopar. Abans, a les 16.00 hores serà el I Festival llatí amb l’actuació del punxadiscos Drenk, seguit de l’actuació del grup Yotoco.
El dimecres, 27 d’agost
El dimecres, 27 d’agost, els actes taurins tornaran a ser els protagonistes amb la primera jornada del XXXVI Concurs de ramaderies. Cal assenyalar que aquest any, la Comissió de Festes ha organitzat un concurs de ramaderies en el que es comptarà amb la participació de cinc de les millors ramaderies del moment com són: Germán Vidal (Cabanes), Fernando Machancoses (Xest), Vicente Benavent de Quatretonda (València), La Paloma de Xaló d’Alacant i Hnos. Monferrer de Formiche Alto (Terol).
Dijous, 28 d’agost
El dijous, 28 d’agost, hi haurà com a acte central la concentració de disfresses a la plaça de la Torre a partir de les 23.30 hores, acompanyats fins a la carpa de festes per la xaranga ‘All’s sex may cowen’. A continuació, hi haurà amb l’orquestra Euforia i, en finalitzar, discoteca mòbil The End.
Divendres, 29 d’agost
El divendres, 29 d’agost, a les 23.30 hores es celebrarà la I Nit del foc, exhibició d’emboladors a càrrec de les quadrilles ‘Con un par o Varios’, ‘B&I Benassal’, ‘Fuego y a correr’, ‘El piló de Culla’ i la auadrilla d’emboladors de Borriol. S’embolaran cinc bous.
Fi de festes
El cap de setmana del dissabte 30 i el diumenge 31 d’agost començarà el compte enrere amb una jornada taurina el dissabte i la traca de fi de festes a les 23.00 hores del diumenge de la Pirotècnia Martí a la plaça de la Font.
