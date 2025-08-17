Avril Navarro ya es oficialmente la reina de las fiestas de Vall d’Alba tras una emotiva gala de proclamación

La plaza Mayor de Vall d’Alba se convirtió ayer en el escenario de una noche mágica, cargada de emoción, simbolismo y orgullo local. Con la proclamación oficial de Avril Navarro Falomir como reina de las fiestas 2025, el municipio dio el pistoletazo de salida a unas celebraciones que combinan tradición, participación y alegría colectiva.

El acto congregó a un gran número de vecinos, visitantes y representantes institucionales, quienes no quisieron perderse uno de los momentos más emotivos del calendario festivo local. La gala estuvo conducida con cercanía y soltura por Ana Custorio y Joan Centelles, quienes aportaron calidez y dinamismo a una ceremonia inolvidable.

La nueva reina estuvo arropada sobre el escenario por las jóvenes y niñas que forman parte de su corte de honor: Estela Mas, Candela Monfort, Carla Pauner, Roma Atlassi y Jennifer Galera, además de Amaia Rubio, Balma Rubio, Anny Saldaña, Leyre Soler, Melani Vilarroig, Leire Gil, Laia del Carmen Traver, Júlia Albalat, Júlia Bautista, Noa Bellés, Alba Capdevila, Ainara Iona Catana, Martina Granell, Katalina Murillo y Krystyna Rubanchuk como corte infantil.

La imposición de bandas fue uno de los momentos más emotivos de la noche de ayer. / MEDITERRÁNEO

Junto a ellas también estuvieron Marc Bodelón, Josep Gallego, Yordan Styp, Joan Mateu, Marc Cabedo y Toni Jorge como ‘cavallers’, así como los niños Roc Sanz, Pablo Gil, Dani Sellés y Biel Escorihuela como ‘cavallers’ infantiles.

Imposición de banda

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la imposición de la banda a la nueva reina de las fiestas, Avril Navarro Falomir, quien recibió la corona de manos de su antecesora en el cargo, Júlia García Traver. La joven se despidió de su reinado con unas emotivas palabras llenas de gratitud entre una gran ovación del público.

La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, tomó la palabra para poner en valor el esfuerzo colectivo que hace posible una cita como esta y resaltar que la proclamación "no es solo un acto institucional, sino que es el reflejo del cariño que Vall d’Alba siente por sus raíces".

Además, la alcaldesa felicitó especialmente a la Avril Navarro y a toda su corte de honor de damas y ‘cavallers’, subrayando que “su entusiasmo y compromiso son un ejemplo para todos, ya que representan lo mejor de nuestra juventud y estoy segura de que vivirán este año con ilusión, responsabilidad y un enorme amor por nuestro pueblo”.

Semana Cultural

El acto también sirvió como punto de partida para la Semana Cultural, antesala de las fiestas patronales que se celebrarán del 22 al 31 de agosto. Una programación que incluye una amplia variedad de actividades que abarcan desde iniciativas culturales y deportivas hasta propuestas infantiles, gastronómicas y musicales.

La plaza Mayor de Vall d'Alba se llenó de vecinos que no quisieron perderse la velada. / MEDITERRÁNEO

“Las fiestas son una oportunidad para reencontrarnos, compartir y celebrar nuestra identidad. Pero también son un momento para pensar en todo lo que nos une como comunidad y en los valores que queremos seguir transmitiendo”, afirmó la alcaldesa Marta Barrachina, que animó a todos los vecinos y visitantes “a sumarse con entusiasmo, convivencia y respeto a las celebraciones, para que estas fiestas vuelvan a ser el reflejo del espíritu alegre, acogedor y orgulloso que caracteriza a Vall d’Alba”.