Sant Mateu celebra con toros y bailes sus fiestas patronales

Sant Mateu inicia mañana las fiestas patronales dedicadas a San Clemente Mártir. Del 22 al 28 de agosto, la localidad del Baix Maestrat celebrará los actos más característicos como son el pregón con sus magnificas carrozas, el Ball Pla, ‘bous al carrer’ y las verbenas.

El primer acto destacado tendrá lugar el jueves, 21 de agosto, a las 22.30 horas con el concierto conmemorativo ‘200 Anys de Banda a Sant Mateu’ a cargo de la agrupación Santa Cecilia de Sant Mateu. El concierto será en el Pla de Baix.

La reina infantil de las fiestas, acompañada de las damas de su corte de honor. / Mediterráneo

El viernes, 22 de agosto, será el anuncio oficial de las fiestas con el chupinazo a las 13.00 horas desde el Ayuntamiento y, a las 19.00 horas, el pregón presidido por las reinas y cortes de honor acompañadas por los gigantes y cabezudos de Sant Mateu, el Grup de Dolçainers i Tabaleters Guillem Sorolla de Sant Mateu y la Banda de Música Santa Cecilia de Sant Mateu. Al finalizar el desfile, en el polideportivo municipal habrá discomóvil y tendrá lugar la entrega de premios.

El Ball Pla

Al día siguiente, se celebrará uno de los actos más característicos y tradicionales: el Ball Pla. Declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial, este baile se caracteriza por un punteado suave y un movimiento de los pies deslizándose a poca distancia de tierra. A las 19.30 horas será el baile infantil y a las 22.30 horas el Ball Pla de Fadrins. Y el domingo, a las 23.00 horas, será el Ball Pla de Casats. Todos los bailes son en la plaza Mayor.

el Ball Pla está declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial. / 5

La gastronomía y encuentros de hermandad también tendrán cabida en la programación de las fiestas de Sant Mateu. Así, el lunes, 25 de agosto, a las 13.30 horas se ha organizado una comida de ‘torrà’ en el polideportivo con discomóvil y, el martes 26 de agosto, a las 21.30 horas en el Pla de Baix, habrá cena de sobaquillo y Kahoot cultural de Sant Mateu. A continuación, se contará con la actuación de la orquesta Montesol y fiesta del pijama. Y al finalizar, discomóvil.

Concurso de ganaderías

Los actos taurinos cobrarán el máximo protagonismo a partir del miércoles con las entradas y pruebas de vaquillas, toros embolados y el concurso de ganaderías. Así, la primera jornada del concurso de reses será el mismo miércoles a las 18.00 horas a cargo de la ganadería Fernando Mansilla de Ulldecona (Tarragona).

Previamente, a las 17.30 horas, será la entrada de la Associació Dones de Sant Mateu, reinas y corte de honor y mujeres asistentes a la comida, acompañadas por la charanga Sarabastall de Sant Mateu, que interpretará la típica porronà. La salida será desde la plaza Mayor.

Jornada taurina

La programación taurina se repetirá el jueves, viernes, sábado y domingo con los hierros La Paloma de Xaló (Alicante), Fernando Machancoses de Cheste (Valencia), Germán Vidal de Cabanes y Hermanos Bellés de La Torre d’en Besora.

Como acto destacado, también estará el Concurso de Mirles que tendrá lugar el viernes, 29 de agosto, a las 9.30 horas en los jardines del polideportivo municipal. El fin de fiestas llegará el domingo 31 de agosto con el espectáculo ‘No passeu olímpicament’, a cargo de súper artistas locales. Será a las 22.30 horas en el el polideportivo. Con esta actuación, los vecinos y vecinas de Sant Mateu despedirán sus fiestas en honor a San Clemente Mártir hasta el año que viene.

Consulta la programación completa