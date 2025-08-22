La Nit de la Xulla inaugura las celebraciones en Alcalà de Xivert

Alcalà de Xivert comienza hoy sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista y el Sagrado Corazón de Jesús, que se desarrollarán hasta el 1 de septiembre.

Este año, dentro del programa de fiestas tiene un especial protagonismo la conmemoración del 100º aniversario del otorgamiento de honores reales al estandarte de Alcalà de Xivert, un hecho histórico que se ha recordado en unas pulseras conmemorativas solidarias, realizadas por el Ayuntamiento, así como en el cartel anunciador. Además, en el transcurso de las fiestas, se realizarán distintos homenajes a la bandera.

Los primeros actos festivos de hoy se materializarán en actividades deportivas y el homenaje a los mayores de la localidad, para, a partir de las 21.00 h, celebrar la multitudinaria Nit de la Xulla, en la plaza Justo Zaragozà.

20 festeras

El acto de presentación y proclamación de las festeras de 2025, que tendrá lugar mañana a partir de las 23.00 h, será uno de los momentos más esperados, sobre todo por la extensa representación –20 festeras-- de este año. El protagonismo recaerá en Daniela Stanev, Luz Fabregat, Júlia Cartes y Noa Álvarez, como festeras infantiles, y Maria Albert, Gemma Ouakili, Naroa Espada, Julia Casanova, Lola Roda, Maria Cherta, Victoria Safont, Icíar Beltrán, Brenda Grau, Nerea Sanz, Lea Palacios, Vanessa Herrmann, María del Carmen Díaz, Carolina Gallén, Salma Fresquet y Gisela Salvador, como festeras mayores. En este sentido, el alcalde, Francisco Juan, destaca que «nuestras fiestas son cada vez más multitudinarias, como demuestra la participación récord de festeras» e insiste en que «actos como la Nit del Tombet, la Nit de Colles, los taurinos o a la Feria de la Cerveza son un motivo ideal para reunirse con amigos y familiares, y crear nexos, que es lo más valioso».

Las fiestas son la excusa ideal para reunirse con familiares y amigos. / Mediterráneo

Festivales y citas

El domingo se celebrará el pregón de fiestas, con la participación de las asociaciones locales. Asimismo, tras el éxito cosechado el año pasado en su primera edición, la localidad apuesta de nuevo por el Prime Fest, un espectáculo de luz y sonido en la fachada del ayuntamiento, dirigido al público joven, con dj’s, animación, pirotecnia, regalos y sorpresas. Otra propuesta avalada por el éxito del 2024 será la vermutà en la calle de la Purísima, un vermut colectivo con música en directo.

Como actos más multitudinarios, Alcalà apuesta por la Nit del Tombet y la Nit de Colles i de la Joventut, en la plaza de la Iglesia. Asimismo, un año más, se celebrará la Fira de la Cervesa XiBEERt, en Les Placetes de Sant Joan, los días 29 y 30 de agosto.

Para los niños se ha optado por dos novedades ligadas a las tradiciones de la localidad: una jornada de Escuela de Caza y Naturaleza, organizada por el Club de Caza Local La Atalaya, y actos como el San Fermín infantil o el Dia de la bici.

El encierro campero, enmarcado en los actos taurinos, será el día 28. / Mediterráneo

Toros y tradición

La programación taurina se compone de cinco días de festejos taurinos, con especial protagonismo del VI Concurso de Emboladores, el 27 de agosto, y el encierro campero, el 28 de agosto.

El concejal de Promoción Cultural y Festiva, Javi García, destaca que «contamos con una programación para todos los gustos, con actos muy distintos pero que buscan la participación del pueblo».

El programa también se nutre de gran cantidad de actos culturales, festivos, deportivos y sociales, en los que las asociaciones tienen una importante presencia, como la Nit de Danses, las exposiciones de la Associació de la Dona Gaspatxera y la Associació de Bolilleres, o la Serenata al Patró, a cargo de la Associació Musical Santa Cecília.

Del 3 al 7 de septiembre, los festejos se trasladarán a Alcossebre.