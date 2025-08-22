La Torre d’en Besora se prepara para vivir jornadas inolvidables

Los vecinos de la Torre d’en Besora se preparan para vivir jornadas inolvidables con motivo de las celebraciones en honor a Sant Bartomeu. Los festejos que se iniciarán mañana con el tradicional chupinazo, para dar paso al nuevo concurso de engalanado de calles, y la tradicional entrada de toros y vacas (12.30 horas), con ejemplares de Hermanos Bellés y la comida de pollo a l’ast. Ya por la tarde, tendrá lugar la exhibición de toros y vacas (18.00) y la jornada finalizará con la actuación de Sin Documentos (20.30), a la que seguirá el ritmo de la discomóvil Bandalay.

El domingo, la gastronomía será la protagonista, ya que la localidad conmemorará el día de las paellas, con un concurso que dará comienzo a las 13.00 horas. Tras reponer fuerzas, la población disfrutará de un tardeo, con la actuación del Showman del Serucho y la discomóvil Bandalay, para rematar el día con una cena de hamburguesas en el local de fiestas (21.00).

Los aficionados disfrutarán hoy de la primera jornada taurina. / Mediterráneo

Niños, mayores y tradición

Los mayores y los niños vertebran la programación del día 25, con un concurso de dibujo, la comida de los jubilados, juegos de agua en las instalaciones deportivas (16.00) y un tobogán acuático en la piscina municipal (17.00). Con la caída del sol, a las 20.00 horas, dará comienzo el Oktoberfest, con cerveza y perritos calientes, en las instalaciones deportivas.

Los vecinos de la Torre d’en Besora honrarán a su patrón Sant Bertomeu el martes, con una misa (12.00), que dará paso a propuestas como el vermut (13.30) y los disfraces infantiles y una chocolatada monumental (17.00). El ball pla (18.00) y la actuación de Jorge Gumbau (19.00) abordarán el aspecto más tradicional y cultural, para continuar la jornada con el concurso de tortillas y postres (22.00) y la proyección de la película Campeonex (23.30).

En el ecuador de los festejos, el día 27 los protagonistas serán la comida de mujeres y la comida de hombres, dos citas que se completarán con el encuentro de hombres y mujeres, con un tardeo (17.00) amenizado por Rumbología y la discomóvil Bandalay.

El 28 de agosto, la localidad celebrará el día de los disfraces, que incluirá un parque infantil (11.00), un almuerzo de sardinas, tardeo con Konecta 80’s (16.00) y la esperada noche de disfraces con la discomóvil Bandalay (00.00).

Actos taurinos

Los actos taurinos serán los grandes protagonistas de la recta final de las celebraciones. Así, el encierro infantil (11.30) inaugurará la jornada del 29 y servirá como antesala de la tradicional entrada de toros y vacas (13.00), que protagonizarán las reses de la ganadería Hermanos Bellés. Por la tarde, a las 18.00 horas, se llevará a cabo la exhibición de toros y vacas, y, a las 19.00 horas, la prueba de un toro cerril, del hierro de las Monjas, de Sevilla. Ya por la noche, este mismo ejemplar será embolado (00.00) y los más festeros disfrutarán del espectáculo de la Orquesta Super Magic (01.00) y el ritmo de la discomóvil Bandalay.

En los últimos compases festivos, el día 30, la entrada de toros y vacas (13.00) marcará el inicio de la jornada, que continuará con la prueba de la vaca cerril Fanática, de la ganadería Virgen María, de Sevilla. La exhibición de toros y vacas (18.00) dará paso a la vaca embolada, a las 21.00 horas, para culminar el día con la cena de pa i porta (22.00), que se celebrará en el local de fiestas y estará amenizada por los compases de Grup Triband y la discomóvil Bandalay.

El domingo, día 31, los vecinos de la Torre d’en Besora despedirán las celebraciones y el mes de agosto con una misa (12.30), la proyección del vídeo de fiestas (13.00), un vermut popular (13.15) y la traca de final de fiestas.