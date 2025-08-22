Vall d’Alba se convierte en la capital taurina de la provincia

La emoción y la tradición volverán este fin de semana a llenar las calles de Vall d’Alba. Hoy viernes, la reina de las fiestas 2025, Avril Navarro Falomir, acompañada por sus damas, la corte de honor infantil y los cavallers, prenderá la mecha del tradicional chupinazo en la plaza Mayor, con el que se dará inicio a unas celebraciones patronales que se prolongarán hasta el domingo, 31 de agosto.

Las fiestas, dedicadas a la Inmaculada Concepción y a San Juan Bautista, se inician tras la intensa Semana Cultural que culminó ayer con un multitudinario Mesón del Vino, organizado por l’Associació Joves Vall d’Alba, una de las novedades del programa festivo de este año, que se suma a la variada oferta cultural de una programación que ha contado con la colaboración de los colectivos y asociaciones locales.

La semana llega así cargada de actividades para todos los públicos: actos religiosos, propuestas culturales, actividades infantiles, gastronomía, música en directo y, sobre todo, un completo programa taurino que volverá a reunir a vecinos y visitantes.

La cita más esperada

Entre las citas más esperadas, destaca el encierro de toros cerriles que tendrá lugar el próximo domingo, 24 de agosto, con ejemplares de la prestigiosa ganadería Partido de Resina, que recorrerán lamítica recta de 800 metros de Vall d’Alba. Su trazado —uno de los más largos de la provincia de Castellón—, cuenta con dos curvas especialmente cerradas, que aporta un plus de emoción y convierte este encierro en una referencia para los aficionados taurinos.

Encierro de 'bous cerrils'. / Mediterráneo

Además, a lo largo de la semana se celebrarán pruebas de ganado cerril, patrocinadas por peñas como l’Espolsó o la Asociación Cultural Taurina Valldalbense, reforzando la fuerte vinculación del municipio con la cultura del toro.

Marta Barrachina: «Las fiestas son momentos de alegría y de vida en la calle» La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, señala que «hemos preparado un programa que combina nuestras raíces y tradiciones con actividades para todas las edades, ya que queremos que quienes nos visiten se sientan parte de la fiesta, y que nuestros vecinos y vecinas vivan estos días con la alegría y el orgullo que caracteriza a Vall d’Alba». Asimismo, Barrachina añade que, «en un año tan emblemático como este, en el que conmemoramos el centenario de nuestro municipio, las fiestas patronales son el reflejo de nuestro carácter abierto y del espíritu de hermandad que nos une como pueblo». Por último, la alcaldesa también resalta el «atractivo especial» de los encierros de Vall d’Alba, por su longitud y su trazado. «Unos encierros que se han convertido en un referente para los aficionados taurinos de la provincia y los de fuera de ella», concluye.

Cena monumental

Junto al apartado taurino, el programa incluye la cena monumental de inicio de fiestas de hoy viernes, el concurso de imitaciones musicales Tu cara me suena del domingo, día 24 —con edición especial por el centenario—, la comida de homenaje a la tercera edad, el musical Las Vegas (martes, día 26), la comida de peñas del miércoles, día 27; la gincana de collas, organizada por El Casual con motivo de su 10º aniversario; la noche de disfraces del jueves, día 28; y la espectacular mascletà del sábado, día 30, en la zona del IES Vall d’Alba.

La localidad se prepara así para vivir diez días intensos en los que hospitalidad, tradición taurina, convivencia y espíritu festivo volverán a ser protagonistas.