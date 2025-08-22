Villahermosa rinde homenaje a su patrón San Bartolomé

Villahermosa del Río inicia sus fiestas en honor a San Bartolomé apóstol, y disfrutará de la gastronomía, la música, el folclore, los toros y la devoción al santo patrón, a lo largo de diez intensos días.

Anoche, el concurso de paellas en la zona del helipuerto, la cena de sobaquillo y la actuación del grupo Rumba Sound dieron el pistoletazo de salida. Hoy tendrá lugar la gala de presentación de las reinas y damas en la plaza de la Iglesia, en un acto que reunirá a cientos de vecinos y visitantes, y que concluirá con la actuación de la orquesta Gamma Live. Durante la velada será proclamada reina mayor Nerea Monferrer Ferrando, a la que acompañarán sus damas de honor Irene Gallén Hernández, Nagore García Álvarez, Aroa López García, Ruth Segarra Ibáñez y Belén Sanz Montón. Como reina infantil será investida Paula Tomás Porcar, y sus damas de honor serán Daniela Puig Mor, Noa Valera Tonda y Gloria Ibáñez Gimeno. Habrá un mantenedor que ensalzará la figura de la mujer villahermosana y del municipio cuyo nombre no se conocerá hasta esta misma noche.

La reina y la reina infantil, Nerea Monferrer Ferrando y Paula Tomás Porcar. / Mediterráneo

Actos taurinos, música y fe

Los actos taurinos serán protagonistas a lo largo de cinco jornadas. Los astados de los hierros de Villahermosa, Hermanos Monferrer, Lecris, Gerardo Ortega, Miguel Parejo, El Val y El Pilar recorrerán las principales calles del recinto taurino. Destaca la exhibición de emboladores con cinco toros del hierro de El Val, de la Puebla de Valverde, programada para el 29 de agosto. En ella participarán las cuadrillas de emboladores de Mosqueruela y Linares, Nogueruelas, Cedrillas, San Miguel de Mora y La Muleta.

En el ámbito musical, actuarán las orquestas Gamma, The Luxe, Euforia y La Tribu. También habrá discomóviles, un espectáculo de variedades, tardeos y la macrofiesta Tukutaka Fest. A esto se suma la actuación de la Sociedad Musical José Pradas, de Villahermosa; la del grupo Kasparov; la del grupo folklórico Zierzo, de Zaragoza; y la ronda de jotas popular.

Las jornadas dedicadas a la fe y devoción en torno a San Bartolomé tendrán lugar el día 24, con la romería hasta la ermita donde se celebrará la eucaristía, y el 25, con la fiesta del apóstol, durante la cual se celebrarán la misa y la procesión, con el acompañamiento de la banda local. En ambas jornadas se portará la imagen del santo en procesión y la reliquia que desde tiempos inmemoriales posee la parroquia.

También el día 25 se entregará la medalla de la localidad al villahermosano del año, en el salón de plenos del ayuntamiento y, posteriormente, habrá una mascletà a cargo de la pirotecnia Reyes Martí de Burriana. Los más pequeños también tendrán su protagonismo el día 27, con el espectáculo taurino infantil, la cabalgada de disfraces y la exhibición de carretones embolados por cuadrillas.

Los astados de grandes ganaderías protagonizarán cinco jornadas. / Gozalbo

Para todos

El alcalde del municipio, Luis Rubio, señala que el programa de fiestas «está lleno de actividades para todos los gustos y edades, puesto que incluye exhibiciones taurinas, música, juegos y degustaciones gastronómicas». Por este motivo, el munícipe manifiesta: «Queremos que todos se sientan parte de esta celebración y disfruten al máximo de todos estos días de fiesta». Rubio muestra su agradecimiento «a todos aquellos voluntarios, silenciosos y con un gran corazón, que en los momentos difíciles siempre están ahí, así como a la corporación y, en su nombre a la concejala de Fiestas, a los voluntarios y peñas, porque su dedicación es fundamental para poder disfrutar de los festejos».