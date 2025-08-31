Un cartel taurino de lujo con 15 toros cerriles, concursos y vacas enfundadas
L’Alcora se convierte en el epicentro de la tauromaquia, con exhibiciones de hierros tan destacados como Carlos Núñez, Murube, Hermanos Domínguez Camacho, Aldeanueva, Román Sorando, Sergio Centelles y Jesús Ramos
Las fiestas del Santísimo Cristo del Calvario 2025 de l’Alcora cuentan con un cartel taurino de lujo. El Ayuntamiento y las peñas taurinas han sufragado hasta quince toros cerriles. Además, el programa lo completarán una novillada, los encierros, las vacas enfundadas, el concurso de anillas y recortadores, el Grand Prix y el homenaje del Club Taurino a la reina y las damas de la corte de honor.
El estreno tuvo lugar ayer con los encierros de los hierros de Carlos Núñez y Hermanos Bellés y la prueba de tres ejemplares, también de Carlos Núñez.
A parte de los toros del encierro, patrocinados por el Ayuntamiento y la peña Platanera, el resto de patrocinios correrán a cargo de la peña Rincón Taurino, con un astado del hierro de Hermanos Domínguez Camacho; Kannabis & Sekia, con un magnífico toro de Aldeanueva; El Cossío, que sigue confiando en la ganadería de Román Sorando; la peña La Comedia, que apuesta por toros de la tierra con el hierro de Sergio Centelles (Catí); la peña Les Dones, con un toro de Murube; la peña Agüelachos, con un ejemplar de Jesús Ramos; la peña Vint de Copes, que este año apuesta por Reta Casta Navarra; Salvasoria, que sigue fiel a la ganadería de Sorando; y Taleguillo, que brindará un ejemplar de Álvaro Nuñez.
También cabe destacar la novillada, que organiza el Club Taurino local en colaboración con la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento el próximo viernes, 5 de septiembre, donde no faltará el mano a mano de los novilleros alcorinos Abel e Ian, hermanos y rivales en los ruedos. Todo ello, más el resto de actos programados, harán que las fiestas del Cristo de este año vuelvan a ser una cita obligada para los aficionado taurinos.
