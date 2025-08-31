Esther Catalán brilla como nunca en su semana más especial

Si hay alguien que ostenta la mención de máxima protagonista durante las celebraciones, ella es, sin duda, la reina de las fiestas. Esther Catalán Martínez, junto con las damas de su corte de honor (Mara Vivas Martí, Jimena Caballero Esteban, Ángela Grangel Fibla y Eva Lei Díaz Gozalbo), representa con orgullo los valores más tradicionales, y también actuales, del pueblo alcorino. Es por ello que, estos días tan especiales, todas ellas brillarán y ejercerán con gran honor el cargo que les ha sido encomendado.

El primer acto de las fiestas del Cristo 2025 fue, precisamente, la proclamación de todas ellas como reina y damas. En una plaza del Ayuntamiento engalanada para la ocasión, las representantes festeras y sus acompañantes recibieron la banda acreditativa y numerosas ofrendas florales de entidades y asociaciones locales, así como de Ayuntamientos de los que se contó con la representación de sus alcaldes y reinas de fiestas. El acto, en el que se despidió a la reina saliente Claudia Llorca, estuvo presentado por Carlos Esteban y Arianne Olucha.

La proclamación, que se celebró el sábado 23 de agosto, llegó a su 65ª edición y, bajo el título Tierra de Sueños, puso en valor la capacidad del pueblo alcorino para hacer realidad proyectos que han marcado su historia y su identidad colectiva, como la Real Fábrica de Cerámica del Conde Aranda, la Rompida de la Hora, el Concurso Internacional de Cerámica, la Mancerina Poética o la Albà de Navidad y la creación de los gigantes y cabezudos alcorinos, entre otros.

La mantenedora del acto fue Mariví Martínez Sancho, gerente de la Universidad de Cádiz y miembro del comité ejecutivo de gerencia de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas.

Martínez agradeció al consistorio que la considerase como mantenedora, más en un año tan especial para ella ya que la reina es su sobrina.