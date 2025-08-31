L'Alcora rinde tributo al Santísimo Cristo del Calvario
La localidad conmemora las fiestas principales con actos litúrgicos, toros, conciertos y la mejor gastronomía
L’Alcora se encuentra inmersa en la celebración de las fiestas del Santísimo Cristo del Calvario 2025. Tras unos días de arranque con los primeros actos de la programación, los alcorinos y alcorinas se preparan para vivir las jornadas más intensas, que se prolongarán hasta el próximo 7 de septiembre.
Sin duda, se trata de unas celebraciones emblemáticas que, tal como detalla la concejala de Fiestas, Vanessa Périz, «aunarán más de 150 actos culturales, deportivos, musicales, infantiles y taurino». «Una gran variedad de propuestas para que estos días sean del disfrute de todos nuestros vecinos y vecinas», añade la edila.
Esther Catalán, reina de las fiestas
La proclamación de Esther Catalán Martínez como la reina de las fiestas y su corte de honor marcó el inicio de los festejos, para continuar con el concurso de paellas, el Día de los mayores, el pa i porta, la Volta a Peu y la Ronda a la reina y damas de la Rondalla L’Alcalatén y poetas locales, durante la cual también se entregó del premio de la Mancerina Poética.
Las citas más esperadas continuaron ayer con la coronación de la reina y la cena-baile de gala, en la Pista Jardín, y el primer encierro de cerriles, para dar paso hoy a la procesión del Santísimo Cristo del Calvario, en cuyo honor se llevan a cabo las celebraciones.
Homenajes y conciertos
El martes tendrá lugar el homenaje del Club Taurino a la reina y damas y la mujer taurina del año y, el mismo día, dará comienzo la semana taurina. El fin de semana se contará con la actuación de Reincidentes y el Mago de Oz (6 de septiembre), dos conciertos de altura que se suman a la oferta sonora de las peñas, pubs y bares de la localidad.
Este año destaca la propuesta que el pub Manhattan, también para el día 6, ya que han organizado la actuación de King África, en el 25º aniversario de su gran éxito, La bomba. El concierto será en el parque Hermanas Ferrer Bou.
Más actos
Los actos para los más pequeños, las exposiciones y la ruta gastronómica del caracol también serán protagonistas durante las fiestas, y el broche de oro lo pondrán, el 7 de septiembre, el pregón infantil y la gran traca de final.
La concejala de Fiestas destaca que «detrás de este despliegue hay muchas horas de trabajo y una dedicación constante. Las fiestas del Cristo son, sobre todo, el reflejo de un pueblo que se implica». Por este motivo, Périz agradece la labor de las comisiones de fiestas y toros, así como el papel esencial de las peñas como motor de las celebraciones, la colaboración de bares, pubs, clubes deportivos, asociaciones y entidades patrocinadoras «que trabajan de forma altruista para que todo esté a punto».
Detrás de este despliegue hay muchas horas de trabajo y una dedicación constante»
Périz también valora el trabajo del equipo de gobierno y anima a vecinos y visitantes a disfrutar intensamente de las fiestas del Cristo ya que, como afirma, «son días para compartir, reencontrarnos y disfrutar con respeto, civismo y alegría. «Estas fiestas son vuestras. Hacedlas aún más grandes con vuestra participación», concluye la edila.
