Mago de Oz y Reincidentes marcan el ritmo

La variedad marca el espectro sonoro de las fiestas del Cristo, cuyo momento estelar tendrá lugar el próximo 6 de septiembre, con la actuación musical Reincidentes y Mago de Oz, a las 23.00 horas en la Pista Jardín. La entrada al concierto, según señaló la edila de Fiestas del ayuntamiento alcorino, Vanessa Périz, será gratuita hasta completar el aforo del recinto.

Mago de Oz. / Mediterráneo

Otra de las citas más sonadas será la actuación del rey del verano King Africa que, también el 6 de septiembre, deleitará al público con sus grandes éxitos cuando se cumplen 25 años de su tema La Bomba. Este evento ha sido impulsado por la gerente del Pub Manhattan de l’Alcora, Eva Porcar Nieto, que ha querido contribuir a los festejos con este show, del cual podrán disfrutar tanto vecinos como visitantes, de forma gratuita. El popular artista deleitará a los asistentes a partir de las 22.30 horas, en el parque Hermanas Ferrer Bou.

King África. / Mediterráneo

Banda Municipal

Estos dos conciertos se suman a una amplia propuesta musical que se inició el martes, con el tradicional concierto de la Banda de Música, que reunió a cientos de personas en la plaza del Ayuntamiento. La actuación incluyó un momento emotivo, con el anuncio de la próxima jubilación del director de la Agrupació Musical l’Alcalatén, Emili Mallol, tras cerca de 30 años dirigiendo el conjunto de los adultos y la banda joven. El director recibió el cariño de sus músicos, que dieron testimonios de su personalidad y profesionalidad, además de un detalle de manos de la presidenta de la banda, Maite Bordonau, quien informó de que el acto de despedida oficial de Mallol se celebrará durante un concierto extraordinario, en la festividad de Santa Cecilia. El acto, presentado por el director de la Escuela de Música de la Agrupació Musical l’Alcalatén, Agustín Chiva, cosechó un gran éxito, poniendo de manifiesto el gusto del público por la banda de música de l’Alcora.