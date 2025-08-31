"El talento alcorino es todo un orgullo"

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, destaca la importancia de las fiestas del Cristo para los alcorinos y alcorinas ya que, además del carácter lúdico de las mismas, suponen días de encuentro, hermandad y devoción. Además, pone en valor el trabajo realizado por todos los agentes implicados en la programación de los actos.

--¿Qué representan las fiestas del Santísimo Cristo del Calvario?

--Para mí, estas celebraciones representan una de las expresiones más bonitas del espíritu alcorino. El esfuerzo colectivo, la complicidad, la ilusión y la energía que cada uno aporta es lo que las convierte en únicas, grandes y especiales. Desde el pasado sábado estamos viviendo días intensos, viendo cómo gente de todas las edades llena las calles, ríe, comparte momentos y, aunque sea por unas horas, aparca las preocupaciones del día a día. Eso es lo que de verdad hace que valga la pena.

--¿Cómo es la preparación?

--Preparar dieciséis días de fiesta con más de 150 actos no es tarea fácil. Detrás hay mucho trabajo en equipo, dedicación y paciencia. Por eso, quiero agradecer de corazón a todas las personas y entidades que lo hacen posible: comisiones de fiestas y taurina, peñas, asociaciones culturales, clubes deportivos, pubs, bares, comercios, patrocinadores... Cada aportación suma y, gracias a ello, las fiestas son tan completas y variadas.

--¿Qué recomendaciones haría para disfrutar estos días?

--Además de participar en los actos, animaría también a todos a visitar el Museo de Cerámica y la Real Fábrica y, por supuesto, es obligatorio probar las tapas de caracoles, todo un clásico de nuestra gastronomía y de nuestras fiestas.

--¿Qué destacaría del programa?

--Me emociona comprobar cómo el talento alcorino se despliega en cada acto y en cada rincón. La música que llena las calles, las exposiciones y todas las iniciativas que se llevan a cabo dentro de la programación y que reflejan la creatividad y la pasión de nuestra gente suponen todo un orgullo para nosotros.

--Un deseo para el resto de jornadas que quedan por vivir...

--Hemos vivido ya mucho, y con intensidad, y los días que vienen prometen muchas más experiencias inolvidables. Hoy mismo celebraremos el día grande, dedicado al Santísimo Cristo del Calvario, un momento muy especial que reúne a familias, amigos y vecinos para mantener viva esta tradición que nos une. Además, queremos que la gente aproveche estos días para que vengan a disfrutar con nosotros de estas fiestas llenas de diversión, tradición y muy buen ambiente.