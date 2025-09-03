El 'pregonet' anuncia el inicio de los festejos en Alcossebre

Alcalà de Xivert cerro el pasado domingo su periplo festivo y ahora llega el turno de las celebraciones para el núcleo marítimo de Alcossebre, que se sumerge en las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista y el Sagrado Corazón de Jesús, desde hoy y hasta este próximo domingo.

El alcalde de la localidad, Francisco Juan, destaca que «esperamos que las fiestas cuenten con la misma participación y aceptación que en años anteriores e invitamos todos los vecinos y visitantes a que se sumen a las celebraciones».

Las 20 integrantes de la corte de honor de las fiestas vivirán momentos inolvidables. / Mediterráneo

Los actos darán inicio con el pasacalle conocido como el pregonet, que arrancará a las 19.00 horas. En este esperado evento participarán la corte de 20 festeras, los gigantes Empar y Joan, y los cabezudos, que estarán acompañados por las distintas asociaciones locales. Posteriormente, se inaugurará el recinto festivo, que se ubica en el paseo marítimo Tomàs Masiano y que estos días se convertirá en punto de encuentro y principal escenario de las fiestas. Este espacio acogerá los distintos espectáculos musicales, la asistencia a los cuales es gratuita para toda la población.

El encargado de inaugurar las jornadas sonoras será el grupo La Tremenda, que marcará el compás musical hoy. Las siguientes citas tendrán lugar el jueves, con Fiesta 80’s-90’s; el viernes, con baile con la orquesta Valhalla; y el sábado, con la actuación de La Tribú. Al finalizar las actuaciones, los asistentes podrán disfrutar de una animada discomóvil.

Los gigantes Empar y Joan serán los protagonistas del desfile. / Mediterráneo

Astados, cultura y gastronomía

Las jornadas taurinas, que se concentrarán en la plaza de toros portátil, ubicada junto al paseo marítimo, proporcionarán momentos de emoción a los aficionados a través de cuatro tardes de vacas y cuatro noches de toros embolados, con la coordinación de la Comissió Taurina Gaspatxera.

Mención especial merecen también las asociaciones locales, que destacan por su gran implicación y participación durante los festejos, especialmente en actos de carácter cultural, entre los que figuran el concierto de pasodobles, a cargo de la Associació Musical Santa Cecília; la Nit de Danses, organizada por el Grup de Danses Lo Cirilo, con la colaboración de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Lo Xular; o las paellas, organizadas por la Associació de Jubilats Sant Benet de Alcosssebre.

En esta línea, durante las fiestas también se llevará a cabo la exposición de los trabajos de los alumnos de pintura de la Escuela de Personas Adultas, que se inaugurará mañana a las 17.00. También se celebrará el Torneo de Ajedrez, organizado por el Club de Ajedrez Alcalà-Alcossebre, y el viernes, a las 10.00, los amantes de la actividad física podrán participar en una mañana de yoga, que se desarrollará en el paseo marítimo de Las Fuentes.

La variada programación de propuestas de Alcossebre incluye también actividades infantiles en el recinto festivo, de jueves a domingo, con el reclamo de la Superwaterfest que tendrá lugar el sábado, a partir de las 17.00.

Asimismo, la gastronomía juega un papel muy importante en las celebraciones, con iniciativas sabrosas como la Ruta de la Tapa, en la que participan un total de 17 establecimientos de la localidad, con variadas y apetecibles propuestas.

El broche de oro a estos cinco intensos días de fiesta, que despiden la temporada estival, lo pondrá un espectáculo de fuegos artificiales, que se disparará en la playa del Cargador, el domingo.