Toros, gastronomía y tradición ensalzan las fiestas de la Llosa

La Llosa inició ayer sus fiestas patronales en honor a San Felipe Neri y San Isidro Labrador, una cita que cada año marca el final del verano y que supone el gran punto de encuentro para vecinos y visitantes. Diez intensas jornadas, hasta el día 14, en las que se entrelazan la devoción religiosa, la tradición taurina, la música y los actos de hermandad que dan forma al calendario festivo del municipio.

Los actos taurinos son los más multitudinarios de las fiestas. / Mediterráneo

El inicio oficial de las celebraciones tuvo como protagonistas a la reina de las fiestas, Sara Melchor Giménez, y a sus damas Dúnia Lahlou Martínez y la niña Ella Melchor Rodenas, que vivirán estos días como máximas representantes de la juventud festera local. La proclamación, con el discurso de Juan Doménech Martínez como mantenedor, sirvió de arranque a una programación que destaca por la diversidad de las propuestas.

Actos taurinos

Uno de los grandes ejes de las fiestas volverá a ser la tradición taurina, con encierros, vaquillas, bou embolat y toros cerriles de acreditadas ganaderías como Peñasblancas, Los Espartales, Faet, Germán Vidal y Fernando Machancoses. Junto a ellos, la popular trashumancia de ganado recorrerá las calles para unir la fiesta con las raíces agrícolas y ganaderas.

Pero si algo caracteriza a las fiestas de la Llosa es su capacidad de abrirse a todos los públicos. La agenda incluye propuestas familiares como el tributo a Frozen, el espectáculo de teatro de calle con música en directo Dragons i peluts o la obra 'Contaventures, desventures i altres boges criatures', patrocinados por la Diputación Provincial. La música, omnipresente en cada jornada, reunirá desde discomóviles y charangas hasta la actuación de la gran orquesta Sideral, que hará de las noches de la Llosa una fiesta continua.

Tobogán acuático

Los más pequeños disfrutarán de actividades pensadas para ellos, como el tobogán acuático gigante, patrocinado por Facsa, talleres, cuentacuentos, teatro infantil y la tradicional fiesta de la espuma, mientras que la juventud tendrá su espacio en la noche de disfraces, con concurso y premios. La implicación de las peñas, quintas y asociaciones locales contribuye, además, a crear un ambiente participativo y cercano.

El Ayuntamiento programa actos para todos los públicos. / Mediterráneo

Otro de los pilares de las fiestas es la gastronomía. La 'torrà de xulles', el reparto del 'tombet de bou' y las cenas populares reúnen cada año a centenares de personas en torno a la mesa, reforzando el carácter de convivencia y hermandad que define las fiestas patronales de la Llosa. A ello se suma la vertiente más solidaria, con propuestas como la carrera de colores y la marcha contra el cáncer.

Liturgia

En el plano religioso, las fiestas alcanzan su máxima expresión en las jornadas dedicadas a los patrones. El domingo 7 de septiembre, día de San Felipe Neri, se celebrará la misa solemne cantada por el coro parroquial y el Coro del Ángel de la Vall d’Uixó, seguida de mascletà, procesión y un castillo de fuegos artificiales. El lunes 8 llegará la festividad de San Isidro Labrador, también con misa, procesión y mascletà multicolor.

Son días para reunirse con la familia, las amistades y los visitantes, y para mostrar el orgullo de ser de la Llosa" Ximo Llopis — Alcalde de la Llosa

El alcalde Ximo Llopis subraya la importancia de estas celebraciones como motor de cohesión social en la localidad. "Animo a todos a participar en los actos que hemos preparado, dejar por unos días la rutina y salir a la calle a disfrutar en hermandad y con la mejor armonía posible. Son días para reunirse con la familia, las amistades y los visitantes, y para mostrar el orgullo de ser de la Llosa", asegura el munícipe.

El primer edil también quiso destacar el esfuerzo que hay detrás de la programación. "Cada año es más complicado organizar las fiestas, pero hemos trabajado dentro de los recursos disponibles para que la Llosa viva unas celebraciones a la altura de lo que merece. Quiero agradecer la colaboración de todos porque sin ellos esto no sería posible", concluye.