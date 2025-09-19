Castillo de Villamalefa inicia cinco días de celebraciones en honor a la Virgen del Pilar y al Santísimo Cristo del Calvario

Castillo de Villamalefa inicia hoy las fiestas en honor a la Virgen del Pilar y al Santísimo Cristo del Calvario, que se prolongarán hasta el 23 de septiembre. El pistoletazo de salida lo dará la ronda a la corte de honor que comenzará en la plaza España, para continuar con la presentación de la reina mayor, Claudia Miravet Lorenzo, y la reina infantil, Claudia Pallarés Ibáñez, en el frontón municipal, que finalizará con una cena de catering.

La jornada concluirá con el concurso de emboladores, con toros de la ganadería de los hermanos Colomer, en el que participarán las cuadrillas de Zucaina, Culla, La Muleta y La Argolla, y la discomóvil Zoom.

Parque infantil

Los actos mañana comenzarán con un parque infantil, así como una despertà popular y recogida de la corte de honor, que recorrerá las calles del pueblo amenizada por la charanga Una i monanem. Los más pequeños podrán disfrutar también de un encierro infantil y un concurso de chinos.

También se llevará a cabo la VII Jornada de puertas abiertas del campanario (de 12.00 a 13.30 h). Al mediodía tendrá lugar el concurso de paellas en el que la comisión repartirá el arroz patrocinado por Dacsa.

La reina mayor, Claudia Miravet Lorenzo. / Mediterráneo

Actos religiosos

Esa misma tarde comenzarán los actos religiosos, que se prolongarán hasta el lunes, con el traslado, a las 17.00, del Santo Cristo del Calvario desde su ermita hasta la parroquia. A las 18.00, tendrá lugar la exhibición de vacas del hierro de hermanos Colomer. Asimismo, el grupo Rumba 13 deleitará a los asistentes y, después, se probará un novillo cerril del mismo hierro.

La embolada infantil, las emboladas de un toro de corro y del novillo probado por la tarde, la actuación de la orquesta Kinky Band y una disco móvil completarán la segunda jornada festiva.

Procesión

La tercera jornada de festejos comenzará con pintacaras, simulador de tiro y un almuerzo para los niños. A las 12.00, se celebrará una misa baturra en honor a la Virgen del Pilar, con el acompañamiento del grupo Ecos de Aragón y, seguidamente, tendrá lugar la procesión con la imagen de la Virgen.

Al mediodía la comida de socios reunirá a vecinos y visitantes en el frontón. Después, los aficionados a los bous de carrer podrán disfrutar de la suelta de vaquillas de hermanos Colomer, que incluirá una sangriada para todo el que vaya disfrazado de San Fermín. La jornada finalizará con una merienda y una cena de sobaquillo.

La reina infantil, Claudia Pallarés. / Mediterráneo

Comidad de hermandad

El día 22 la localidad celebrará la fiesta grande en honor al Santísimo Cristo del Calvario, que comenzará con un volteo general de campanas. Al mediodía se realizará la tradicional comida de hermandad y, por la tarde, a las 18.00, se celebrará la eucaristía en honor al Cristo, en la iglesia, con el acompañamiento de las reinas y la corporación municipal.

Posteriormente, la imagen será trasladada en procesión hasta la ermita, con el acompañamiento de la Unió Musical Llucenenca. El campeonato de guiñote y una cena de bocadillos cerrarán la penúltima jornada de fiestas, puesto que las celebraciones concluirán el día 23 con el concurso de tortillas, una cena, la entrega de premios y un karaoke.

Compartiendo momentos

El alcalde, Diego Gallén, recuerda que estos días «rendimos homenaje a nuestras tradiciones, compartiendo momentos de alegría y reforzando los lazos que nos unen como pueblo».

El munícipe señala que estas fiestas «son el reflejo de lo que somos y lo que construimos juntos día a día. Gracias al esfuerzo de la Comisión de Fiestas, Peña Taurina, asociaciones locales, voluntarios y trabajadores municipales, podemos disfrutar de un programa cargado de actividades para todos». «Os deseo a todos unas felices fiestas llenas de alegría y recuerdos», concluye.