El ‘chupinazo’ marca el inicio de las fiestas de Xilxes en honor al Santísimo Cristo de la Junquera

El casco urbano de Xilxes se sumerge hoy de lleno en las celebraciones en honor al Santísimo Cristo de la Junquera, unas jornadas marcadas por el ambiente festivo, en las que las peñas cobran especial protagonismo.

El inicio oficial tendrá lugar esta noche, a las 23.30 h, momento en el que las autoridades municipales, la reina de las fiestas, Neus Pallarés, y su corte de honor lanzarán, desde el balcón del Ayuntamiento, el esperado chupinazo, que dará el inicio de diez días intensos de fiestas.

Ejemplar de la ganadería de Torrealta que se exhibirá mañana. / Mediterráneo

La primera cita importante de los festejos tendrá lugar mañana, a las 12.00 h, con la celebración del XII encierro campero de cabestros de la ganadería de Javier Tárrega El Gallo, de Moncofa, que dará paso, ya por la tarde, a las primeras exhibiciones taurinas. Así, en primer lugar, a las 18.00 h, se exhibirá un ejemplar de la ganadería de Torrealta y, a continuación, un toro del hierro de El Pilar, ambos adquiridos por el consistorio.

Astados

Cabe señalar que, en el transcurso de la semana festiva, se exhibirán cinco astados más, de los cuales tres han sido adquiridos por las peñas taurinas. La suelta del primero de ellos, un ejemplar de la ganadería Margalhos patrocinado por la peña Aficionades al bou, se llevará a cabo el día 23, a las 18.30 h. Asimismo, la peña Los Guateles patrocinarán el toro de la ganadería A. Ordóñez, que se exhibirá el día 25 a las 18.30 h; mientras que, el día 26 a las 17.30 h, será exhibido el ejemplar adquirido por la penya la Font, de la ganadería Hato Blanco.

En esta línea, el día 27 por la tarde tendrán lugar las dos últimas exhibiciones taurinas, protagonizadas por dos ejemplares adquiridos por el Ayuntamiento de Xilxes. La primera suelta será a las 18.00 h y corresponderá al toro de la ganadería de El Pilar y, a continuación, se exhibirá la res del hierro de Domínguez Camacho.

La reina de las fiestas, Neus Pallarés, junto a las autoridades municipales. / Mediterráneo

Actos religiosos

Los actos religiosos protagonizarán el Dia de la Festa Major, el 21 de septiembre. A primera hora, la banda de música de Xilxes, iniciará el pasacalle para recoger a la reina de las fiestas y su corte de honor, para conducirlas hasta la iglesia parroquial de la Asunción, donde se oficiará la misma presidida por el Obispo de Menorca, Gerardo Villalonga. Asimismo, a las 20.00 h, se llevará a cabo la ofrenda floral al Santísimo Cristo de la Junquera, a la que seguirá la procesión, que transcurrirá por el recorrido habitual.

Propuestas gastronómicas

Durante la semana, los vecinos disfrutarán de diversas propuestas gastronómicas, como el concurso de paellas, que tendrá lugar el día 24, así como el almuerzo popular, que se llevará a cabo el día 27 por la mañana, y la cena de carne de toro, que será esa misma noche. Finalmente, el día 28 por la mañana, se oficiará la misma en la ermita del Cristo de la Junquera, en la que participarán las autoridades municipales, festivas y religiosas.

Seña de indentidad

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha manifestado que «estas fiestas son el reflejo de nuestras señas de identidad, un pueblo vivo, solidario y orgulloso de sus raíces. Gracias al esfuerzo de las asociaciones, los colectivos y los vecinos, podremos disfrutar de un completo programa de actos, que nos recuerdan la fuerza y la vitalidad de nuestra localidad. Las calles volverán a llenarse un años más de alegría, tradición y devoción, en unos días que nos identifican y nos unen como pueblo».