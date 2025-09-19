La localidad cumple con la tradición de la 'plantà de l’Arc de Sant Mateu'

Los vecinos de Figueroles cumplirán con una de sus costumbres más antiguas y que ha logrado pervivir con el paso del tiempo: la plantà de l’Arc de Sant Mateu. Pese a que esta tradición se ha adaptado a las circunstancias del momento, la víspera del 21 de septiembre, por la noche, los fieles ofrendarán productos del campo ante la puerta de la iglesia del patrón Sant Mateu, con la intención de pedir la protección del apóstol ante las inclemencias del tiempo, para que salvaguarde los campos y las cosechas.

Esta costumbre data del siglo XV, cuando la mayoría de los vecinos trabajaban las huertas cercanas al casco urbano. Entonces la ofrenda se llevaba a cabo con los mejores y más hermosos productos del campo, solicitando así la poderosa intercesión del santo, sobre todo ante los fenómenos climatológicos adversos, como las tempestades y el granizo.

La implicación de los vecinos es tal que en algunas ediciones anteriores de las fiestas se han llegado a contar más de 400 calabazas en la fachada del templo, además de distintas hortalizas y el tradicional collar de algarrobas que se cuelga en la imagen del santo, ubicada en la hornacina exterior del templo.

Día grande

El domingo, los figueroleros celebrarán esta fiesta principal dedicada al apóstol con la solemne eucaristía en el templo parroquial, a las 11.00 horas, tras la cual se llevará a cabo la procesión, que contará con el acompañamiento de la banda Amics de la Música de Figueroles. Finalmente, se cantarán los gozos en honor a Sant Mateu y los fieles venerarán su reliquia. La corporación municipal, encabezada por el alcalde, Óscar Escrig, participará en los actos religiosos.