Figueroles honra a Sant Mateu y a les Sagrades Relíquies

Figueroles inaugura hoy su semana de fiestas en honor a Sant Mateu y a les Sagrades Relíquies. Esta misma noche comenzarán los actos con el homenaje a los 55 años de reinas y damas en el municipio, para continuar con la actuación de la orquesta The Luxe la que amenizará la velada y la macrodiscomóvil cerrará la noche.

Mañana, la jornada comenzará con una visita guiada a la iglesia y, a mediodía, se celebrará el día de las paellas, patrocinado por Equipe Cerámicas, con la colaboración de la asociación de amas de casa. La panadería La Grosella ofrecerá el pan. La tarde continuará con un tardeo con el acompañamiento musical de Marisma Rumba y la jornada concluirá con la gran fiesta de disfraces, la actuación de la orquesta Supermagic y la discomovil Pkdo. Ya de madrugada la población cumplirá con tradición de la plantà de l’arc de Sant Mateu.

Eucaristía y procesión

El domingo, Figueroles dedicará la jornada al patrón Sant Mateu. Por la mañana se celebrará la solemne eucaristía en el templo y la procesión, a la que acompañará la banda Amics de la Música de Figueroles. A continuación, los vecinos participarán en la ofrenda de flores al Cristo del Calvario y, esa misma tarde, el pregonero mayor, Isidoro Fortanet Reboll, cantará el pregón, al que seguirán un concierto de Trobadorets y la actuación de Ópera y Zarzuela Dossom, que pondrán el broche final.

El lunes, día 22, tendrá como protagonistas los actos religiosos, con la fiesta de les Sagrades Relíquies, que incluirá la misa y procesión por la mañana y, por la tarde, los concursos de guiñote y parchís.

Las peñas tiñen de color y simpatía el pregón. / Mediterráneo

Vino honor

Los mayores serán los protagonistas el día 23, con propuestas como la misa y el acto de homenaje a los octogenarios, que incluirá la entrega de la medalla honorífica. A continuación tendrá lugar un vino de honor y un vermut, y una comida de fraternidad. La jornada finalizará con una cena de sobaquillo y baile con el dúo Fantasía.

La II Ruta de la Tapa inaugurará el día 24, en el que también comenzarán los actos taurinos, con la entrada y prueba de vaquillas del hierro hermanos Bellés, de la Torre d’en Besora. Por la noche, habrá reparto de cacahuetes, altramuces y sangría además de la suelta de vaquillas.

Actos taurinos

Los astados de los hermanos Guillamón, de Sant Joan de Moró, protagonizarán la entrada y prueba de vaquillas del día 25, jornada en la que también se llevará a cabo la prueba del toro del pueblo, del hierro de la Dehesa de Guadarrama (Madrid), que se embolará por la noche. La población también difrutará del tardeo, con el grupo Rebelodic Rockband y la actuación de la disco móvil Bandalay.

Los actos taurinos darán comienzo el día 24, con la entrada y prueba de vaquillas de Hermanos Bellés. / Mediterráneo

El día 26 las propuestas estrella serán la entrada y prueba de vaquillas de Sergio (Rua), de Albocàsser y el tardeo Figuerocker, con los grupos Ministerio del Caos, Lemma6 y Djxamas. La jornada finalizará con la exhibición de emboladores, en la que participarán las cuadrillas de El Monosabio (de Villahermosa), Fuego y Arena (de Cabanes) y Fuego y a Correr (del grupo Rosario de Castellón). La actuación de la orquesta la Kinky Band y la discomóvil Damoon pondrán la nota musical a la velada.

La entrada de carretones será el preludio de la entrada y prueba de vaquillas, con reses de Jaime Tárrega (de Villafamés), el día 27. Asimismo, la peña Aficionados Taurinos patrocinará la prueba y embolada de un toro de Sergio Centelles. Un tardeo remember, la actuación de la orquesta Fénix y una discomóvil completarán la jornada. Finalmente, la comida de tombet, el parque infantil y la traca final de fiestas despedirán, el día 28, una intensa semana festiva.