Els grans espectacles musicals marquen les festes de Betxí
La localitat acollirà una actuació a càrrec d’exconcursants d’OT, l’obra ‘Hollywood’ i la primera edició del festival ‘Betxí Sona’
Betxí torna a celebrar les seues Festes Majors en honor al Santíssim Crist de la Pietat. Deu dies amb un centenar d’actes, que arrancaran hui divendres amb la inauguració del Casal del Vi i finalitzaran el diumenge 28 amb la tradicional cavalcada i concurs de disfresses infantils, un concert de la Coral Polifònica i un emotiu castell de focs a càrrec de la pirotècnia Reyes Martí (Borriana).
«Les Festes Majors són un moment únic per retrobar-nos, compartir i gaudir de la música, la dansa i les nostres tradicions. Enguany hem preparat una programació carregada d’activitats amb la il·lusió que tots i totes troben el seu espai i visquen moments inoblidables», assenyala l’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot.
La primera edil subratlla també que «les festes són sinònim de convivència i respecte, i la participació de totes i tots és fonamental per mantindre viu l’esperit que ens caracteritza com a poble».
Correfoc i concurs
La programació compta amb cites assenyalades com el correfoc d’avui, la solemne processó en honor al Crist de la Pietat el diumenge 21, o el concurs d’allioli i el gran espectacle musical ‘Hollywood’ dilluns 22. Tampoc faltarà el popular concurs de paelles el dijous 25; o la carn de bou el divendres 26 amb l’espectacle La edad de oro del pop español amb exconcursants d’Operación Triunfo.
Novetat
Més orquestres i concerts marcaran el ritme de les nits amb formacions com Band The Cool i, enguany, naix també el festival Betxí Sona, que reunirà diferents propostes musicals, des de dance fins al hardance, retrospectiveremember i house, en el frontó municipal el dissabte 27 a partir de les dotze de la nit.
L’acte, que vol esdevenir un punt de trobada per a tot el veïnat, comptarà amb les sessions de DJ Josvi, Abel K’Kaña, Ismael Lora, Toni Rico i Vicente Añó, amb presència de talents de la Comunitat Valenciana.
Gastronomia i esport
A més, la gastronomia continuarà sent protagonista amb cites com la clotxinada popular, la fideuà gegant, la xocolatada i el sopar de germanor. L’esport tindrà el seu protagonisme amb la marxa al pic del Solaig, el dilluns 22; la diada de la bicicleta (memorial Jaime Pelegrí), el dimarts 23; o els campionats d’escacs i Rubik. I els actes taurins mantindran la tradició.
Amb tot, Betxí es prepara per a viure des de hui i fins al 28 de setembre uns dies de convivència i germanor on la música, la festa i la tradició tornaran a convertir el municipi en punt de trobada per a veïns, veïnes i visitants.
