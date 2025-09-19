Homenaje a las reinas y cortes de honor de los últimos 55 años

Figueroles vivirá, esta misma noche, una de las veladas más entrañables en la historia de las fiestas del municipio, con motivo del homenaje a las reinas y damas de la corte de honor. 55 años dan para mucho y las máximas representantes festivas (a excepción de las que ya han fallecido o no puedan asistir) volverán a reencontrarse para recordar momentos inolvidables y recibir in situ el cariño de todo un pueblo.

La programación comenzará a las 19.00 con la inauguración de la exposición 55 años de reinas y damas en Figueroles, en la Casa de la Cultura. A las 21.30 horas, las representantes protagonizarán la inmortalización del momento, con una foto de familia en la plaza de la Iglesia. Una hora más tarde comenzará el acto de homenaje en el polideportivo municipal, presentado por los figueroleros Sergio Bellés Fornas y Ferran Nicolás Simó. Durante la celebración, las reinas y las damas subirán al escenario organizadas por décadas. Asimismo, en el transcurso del evento, la empresa Envidea Audiovisuals proyectará diferentes vídeos con escenas festivas y representativas de las fiestas patronales del municipio. La actuación de la orquesta The Luxe pondrá el broche al emotivo evento y los más animados podrán disfrutar, a continuación del ritmo de la macrodiscomóvil The End.

Recuerdo

La primera corte de honor del municipio fue la del año 1970 y la última la del 2023. El evento tendría que haberse celebrado el año 2020 pero a consecuencia de la pandemia se suspendió y quedó aplazado hasta nueva fecha.

«Uno de los momentos más destacados de los festejos será el homenaje a las reinas y damas, con el que conmemoramos 55 años de esta bonita tradición, que tanto ha aportado a nuestra cultura festiva», destacó el alcalde Óscar Escrig. En sus primeras fiestas como máximo mandatario de Figueroles recordó que «estas celebraciones son más que un conjunto de actos. Son el reflejo de nuestra identidad, nuestra manera de entender la vida en comunidad y el orgullo que sentimos por formar parte de Figueroles. Son días de alegría, reencuentros y de celebrar aquello que nos une como pueblo».