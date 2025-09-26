Almenara comienza sus fiestas patronales con la 'desencaixonà'

Almenara se sumerge desde hoy en la celebración de sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Bon Succés y Sant Roc, que se desarrollarán hasta el 5 de octubre.

La localidad se dispone a vivir los actos tradicionales propios de estos festejos, que se suman a algunas novedades que se incorporan este año. No obstante, los protagonistas serán los quintos del 2025 (que este año cumplen 20 años) y los quintos del 98, que este año celebran su 27º aniversario.

Las exhibiciones taurinas son un pilar fundamental de estas celebraciones y la primera cita de relevancia tendrá lugar hoy a medianoche, momento en el que los aficionados vivirán la tradicional desencaixonà, protagonizada por los toros de las ganaderías de Cebada Gago y Torre de Onofre, cuya exhibición se llevará a cabo mañana sábado, a partir de las 17.30. Asimismo, con la llegada de la noche, la afición disfrutará de la embolada de un astado cerril de la ganadería de María Antonia de la Serna.

El domingo 28, primer día de fiesta mayor, en el que se conmemora la festividad de la Mare de Deu del Bon Succés, arrancará por la mañana con el traslado de la imagen de la patrona desde su capilla hasta la iglesia parroquial de los Santos Juanes, para el oficio de la misa y, por la tarde, la solemne procesión. Ya el lunes 29, segunda jornada de fiesta mayor dedicada al patrón Sant Roc, la imagen del santo será trasladada desde su capilla hasta la iglesia, donde se oficiará la misa y por la tarde la procesión por el recorrido de costumbre.

Doce toros se exhibirán en el transcurso de la semana festiva. / Sánchez

Actos taurinos

El día 30 se retomarán los actos taurinos con la exhibición de un ejemplar de la ganadería de El Cortijillo y, a continuación, un astado de la ganadería de Alcurrucén.

El protagonismo de las peñas se pondrá de manifiesto el miércoles 1 de octubre, a las 17.30, con la exhibición de un toro adquirido por la ACT Serafín Tajuelo en la ganadería de Ángel Gómez Nuñez.

Asimismo, el día 2 a las 17.30 se exhibirá el ejemplar del hierro Partida de Resina, aportado por la peña Taurina Almenara. Ya por la noche, la población disfrutará del sopar de calderes solidario, cuya recaudación se destinará a la asociación Payasospital.

Continuando con las citas taurinas, el 3 de octubre, se llevará a cabo la suelta de cinco toros, cuatro de ellos ofrecidos por la peña Joventut Taurina, que este año celebra su quinto aniversario. De todos ellos se embolará uno por la noche. El quinto toro de la jornada, adquirido en la ganadería de José Antonio Alonso, lo aportará la peña El Morrillo y será exhibido a las 19.00 horas.

Quinta de 1998 celebra el 27º aniversario de su protagonismo festivo. / Sánchez

Citas relavantes

En la recta final de fiestas, el 4 de octubre, a mediodía se celebrarán las Paellas de Quintas, que reunirán a los integrantesde todas las agrupaciones participantes en la carpa de fiestas para disfrutar de esta deliciosa receta, que elaboraran previamente en un espacio habilitado adosado al recinto ferial.

La gastronomía también será protagonista el día 5 para los jubilados y pensionistas, que disfrutarán de una merienda-baile en el polideportivo municipal.

La concejala de Fiestas, Débora Marín, quiso destacar que «hemos preparado un cartel taurino con reses de prestigiosas ganaderías. El Ayuntamiento aportará cinco toros cerriles, cuyas exhibiciones se realizarán el sábado y el martes. A estos hay que sumar los siete ejemplares que aportan las peñas y asociaciones colaboradoras. A ellas, así como a las demás personas que contribuyen a las celebraciones, queremos agradecer su implicación en las fiestas, puesto que su esfuerzo, trabajo y apoyo constituyen un elemento esencial para hacer realidad los festejos, especialmente los taurinos».