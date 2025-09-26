Llucena aborda las fiestas de San Miguel y San Hermolao
El tardeo de esta tarde y la suelta de vaquillas dan el pistoletazo de salida a diez jornadas marcadas por la diversión y la tradición
Héctor Gozalbo
Llucena inicia sus fiestas patronales en honor a San Miguel y San Hermolao. Esta misma tarde habrá un tardeo en la plaza España y, a medianoche, una entrada y suelta de vaquillas de los hermanos Navarré. El día concluirá con un toro embolado y una fiesta remember.
Mañana, la jornada estará dedicada a la peña taurina. Por la mañana tendrá lugar el Oktoberfox en la plaza de la Iglesia, organizado por el Metal Fox y, a mediodía, habrá entrada de vaquillas del hierro de los Chatos, que se soltarán por la tarde. A las 18.30 se probará un toro cerril de Victoriano del Río Cortés y, después, habrá tardeo con el grupo Cuerda pa Rato. La embolada del toro y la actuación de la orquesta La Bestia completarán la jornada.
Los actos taurinos protagonizarán la jornada del domingo, con entrada de vaquillas de hermanos Guillamón (13.00) y la suelta de las mismas (17.00). Después habrá tardeo en la tasca y fiesta pop-rock.
Tradición
El lunes se celebrará la fiesta del copatrono San Miguel. A las 11.30 tendrá lugar la misa y, a continuación, la procesión con el acompañamiento de la Unió Musical Llucenenca. Por la tarde, se probarán los dos astados cerriles del pueblo, de los hierros de José Luis Alonso y La Jotera, y la jornada acabará con la embolada de los dos toros.
El día 30 se instalará un parque infantil para los niños y tendrá lugar la presentación de obras literarias a cargo de la Asociación Cultural Llucena; y el día 1 de octubre se celebrará la fiesta del patrón San Hermolao, con una eucaristía (11.30) y posterior procesión, con el acompañamiento de la Unió Musical Llucenenca. Al finalizar se realizará la imposición de medallas a los octogenarios y, por la tarde, habrá actuación musical y baile en el hogar del jubilado.
La comida de tombet de bou, el concurso de guiñote y un encierro infantil de bou per la vila serán los principales actos del día 2. Un tardeo con Rumba 13, en la plaza España, la entrada y suelta de vaquillas, y un toro embolado de Sergio Rúa, serán los actos destacados del día 3, que concluirá con la discomóvil Zoom en el pabellón.
La Peña Pelandrusca será la protagonista, el día 4, con el patrocinio de una intensa jornada que incluirá la actuación de 2&Roll, la discomóvil Zoom, la suelta de vaquillas de hermanos Bellés, la actuación del DJ Gabi, la prueba del toro cerril de Sergio Centelles, la del grupo Jarana y una embolada infantil. El día acabará con un toro embolado de hermanos Bellés y la embolada del cerril de la tarde, una discomóvil y la actuación de Resilientes, Dany BPM y Batiste, en el pabellón.
Las fiestas concluirán el día 5 con una concentración y exposición de Seat 850, en la plaza Gonzalo Puerto, la novillada en la modalidad de clase práctica, el tardeo de Rumba 13 y el castillo de fuegos artificiales.
