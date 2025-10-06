Programa oficial de las fiestas de Ribesalbes: todos los actos

Martes, 7 de octubre: Festividad del Santísimo Cristo del Calvario

08.00 horas Disparo de tronadores y volteo de campanas a cargo de la Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario.

12.15 horas Misa en honor al Santísimo Cristo del Calvario.

20.00 horas Procesión de subida del Santísimo Cristo del Calvario.

23.00 horas Correfocs por las calles del municipio.

Miércoles, 8 de octubre: Día de las Almas

10.30 horas Misa en sufragio de los difuntos de Ribesalbes.

13.30 horas Encierro y suelta de vaquillas de la prestigiosa ganadería Victor Casaña.

14.30 horas En el Centro Cultural, comida de los jubilados. Al finalizar, dúo musical Energy.

17.30 horas Suelta de vaquillas de la ganadería de Víctor Casaña.

20.00 horas Embolada de un toro de corro de la ganadería de Víctor Casaña.

23.30 horas Orquesta Tucán en la explanada de la piscina. Al finalizar, discomóvil.

Jueves, 9 de octubre

12.00 horas Trashumancia urbana con mansos para los más pequeños. Se permite la participación de personas de todas las edades. El recorrido será por el recinto taurino. Acto patrocinado por la Asociación Cultural Taurina Sol y Sombra.

13.30 horas Entrada y prueba de vacas de la prestigiosa ganadería Domingo Tárrega El Gallo.

14.30 horas Comida de 'pa i porta' en la explanada de la piscina.

16.30 horas Tardeo con el grupo Los Makis.

17.00 horas Suelta de vaquillas de la ganadería Domingo Tárrega El Gallo.

18.30 horas Prueba del toro de la Peña Taurina, de nombre Lumbrito, herrado con el número 54 y con guarismo 1, de la prestigiosa ganadería de Hato Blanco.

19.00 horas Prueba del toro de la peña Sol y Sombra, de nombre Buenasuerte, herrado con el número 9 y guarismo 1, de la prestigiosa ganadería de Peñas Blancas.

19.30 horas Tardeo con el grupo De Calle.

23.00 horas Embolada de los dos toros cerriles exhibidos por la tarde. En primer lugar, el toro de Hato Blanco, patrocinado por la Peña Taurina de Ribesalbes, y, en segundo lugar, el toro de Peñas Blancas, patrocinado por la Asociación Cultural Taurina Sol y Sombra.

Viernes, 10 de octubre

13.30 horas Encierro y suelta de vaquillas de la prestigiosa ganadería de “La Espuela”.

17.00 horas Suelta de vaquillas de la ganadería de “La Espuela”.

23.30 horas Actuación musical del grupo “Nada puede salir mal”.

01.00 horas Actuación musical del grupo “Resilientes”. Al finalizar, discomóvil con Dj Moonty.

Sábado, 11 de octubre

12.00 horas II Encuentro de reinas y damas con motivo del 75 aniversario de reinas y damas del municipio. Pasacalle por las calles del municipio amenizado con charanga.

13.30 horas Encierro y suelta de vaquillas de la ganadería de Domingo Tárrega El Gallo.

14.30 horas Comida popular ofrecida por Casa Lidón. (Menú 15€)

16.00 horas Tardeo con el grupo Culpables.

17.30 horas Exhibición de vacas de la ganadería Domingo Tárrega El Gallo.

18.00 horas Prueba del toro del pueblo de nombre Cantarero, de la famosa ganadería de Gavira, herrado con el número 19 y guarismo 1.

18.30 horas Prueba del toro patrocinado por Gloria y Carmen, de nombre Canario de la prestigiosa ganadería de María Antonia de la Serna, herrado con el número 2 y con guarismo 0.

19.00 horas Tardeo con el grupo Impostores.

23.00 horas Embolada de un toro de corro de la ganadería de Domingo Tárrega El Gallo. A continuación, embolada del toro del pueblo exhibido por la tarde, de la famosa ganadería de Gavira y en último lugar, el toro de la ganadería de María Antonia de la Serna.

00.30 horas Discomóvil con los dj Elias Posh y Requena.

Domingo, 12 de octubre

17.30 horas Recepción de reinas y sus acompañantes en el Ayuntamiento.

18.00 horas Inicio del acto del homenaje de las 75 reinas y damas en el Centro Cultural. Al finalizar, habrá un cóctel para los asistentes. (Menú 25€)

22.00 horas Traca de Final de Fiestas.