Ribesalbes rememora 75 años de reinas de las fiestas

Ribesalbes encara estos días la celebración de unas fiestas patronales muy especiales. A los actos religiosos, lúdicos y taurinos más tradicionales en honor al Santísimo Sacramento, la Virgen del Rosario y el Santísimo Cristo del Calvario, la localidad sumará un emotivo homenaje a todas las reinas y damas de honor que ha tenido Ribesalbes los últimos 75 años.

«Será un homenaje a la mujer de Ribesalbes en general y, en particular, a todas las que han llevado el nombre del municipio por la provincia» José Medina — Alcalde de Ribesalbes

Tal como explica el alcalde, José Medina, «será un homenaje a la mujer de Ribesalbes en general y, en particular, a todas las que han llevado el nombre del municipio por la provincia. Se espera que más de 60 reinas acudan a la cita». El homenaje será el domingo 12 de octubre a partir de las 17.30 horas.

Las precesiones en honor a los patronos son de los actos más emotivos. / Mediterráneo

Al acto no faltará Ana Sáez Solsona quien, este año, ostenta el honor de ser la reina de las fiestas 2025. Sin duda serán unas celebraciones muy especiales ya que, como ella misma cuenta, presentarse al cargo de reina fue, principalmente, para cumplir un sueño que compartía con su tío Carlos Solsona, quien falleció, pero que estará muy presente estos días.

Músico y futura maestra

Además, el hecho de que estas fiestas coincidieran con el 75 aniversario de la proclamación de la primera reina y cortes, todavía le animó más a presentar su candidatura. Ana tiene 17 años y está cursando segundo de Bachillerato. Cuando acabe, quiere ir a la universidad y hacer el doble grado de Magisterio Infantil y Primaria. Además, toca la flauta travesera desde los 7 años y es miembro de la Unión Musical Santa Cecilia de Ribesalbes.

Ana Sáez Solsona, reina de las fiestas 2025 de Ribesalbes. / Fernando Ponce

Su pasión festiva viene de familia. Su tía María Solsona fue la segunda reina mayor de la historia de Ribesalbes en 1951, su tía Palmira Albalat ostentó la mención de reina infantil, sus primas Balma y Elena Benedito también representaron al municipio y su madre Ana Solsona y su tía Pili Solsona fueron damas de honor.

Acto de proclamación de la reina de las fiestas. / Fernando Ponce

La joven asegura que vivir las fiestas como una vecina más ya es muy especial, por lo que hacerlo representando a su pueblo «es todo un honor». «Las procesiones son de los actos más emotivos y, sobre todo, el acto de proclamación es de los momentos más emocionantes», señala la máxima representante festiva.

Más actos

Por lo que respecta al resto de la programación, destacan los actos taurinos que arrancarán mañana con el encierro y suelta de vaquillas (13.30 horas y 17.30 horas, respectivamente) y la embolada de un toro de corro (20.00 horas). Asimismo, continuarán el jueves con la trashumancia urbana (12.00 horas), la entrada y prueba de vacas (13.30 horas y 17.00 horas), prueba de dos toros (18.00 horas) y embolada de los dos toros cerriles exhibidos por la tarde (23.00 horas). El viernes y el sábado repetirán los toros y vaquillas.

Los vecinos y vecinas de Ribesalbes también podrán disfrutar de la mejor música de la mano de la orquesta Tucán (miércoles 8 a las 23.30 horas); la actuación musical del grupo Nada puede salir mal y Resilientes (viernes 10 a partir de las 23.30 horas); y los tardeos del jueves y el sábado con Los Makis, De Calle, Culpables e Impostores.

El broche de oro lo pondrá la recepción de reinas y sus acompañantes en el Ayuntamiento y el homenaje de las 75 reinas y damas el domingo a las 17.30 horas. Asimismo, a las 22.00 horas tendrá lugar la traca de final de fiestas.

Consulta la programación completa.