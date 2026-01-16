Los animales, centro de la fiesta en Nules y Mascarell por Sant Antoni

Nules y Mascarell tienen este fin de semana la primera cita festiva popular, la celebración de Sant Antoni, y en ambos casos el punto en común es que sitúan a los animales en el centro de sus programaciones.

En el caso de Nules, los actos comenzarán este sábado 17 de enero con un tardeo que se alargará con música en la calle Sant Antoni, en la que suelen reunirse los vecinos y personas atraídas o vinculadas de una manera u otra con la organización de esta cita anual.

Pasacalle

La convocatoria central será la que tendrá lugar el domingo por la mañana. Después de la acostumbrada misa al mediodía, tendrá lugar el pasacalle que recorrerá el itinerario habitual desde el Convento hasta la calle Sant Antoni, donde se realizará la bendición de los animales y el reparto de coquetes, frente a la ermita. La jornada se cerrará con el paseo de los bescuits en el mismo lugar.

Mascarell, por su parte, amplía la agenda con una propuesta que comienza este viernes, 16 de enero, y se extenderá hasta el domingo, con la particularidad de que a la típica bendición de animales alrededor de la hoguera con reparto de rollos, se suma varias exhibiciones de bous al carrer.

Hoy hay vacas y bou embolat, y el domingo, además de la cena de pa i porta, ofrecerán entrada y prueba de vacas al mediodía; y por la tarde y noche, nuevas exhibiciones de ganado vacuno.