Betxí celebra Sant Antoni amb foc, música i una romeria
La població gaudirà este divendres de l’esperada matxà i, a partir de les 20.00 horas, la plaça Major acull la rodà de la foguera
Mediterráneo
Amb el foc, la música i les tradicions com a protagonistes, Betxí afronta aquests dies els actes centrals de Sant Antoni, una de les celebracions més estimades i arrelades del calendari local. Este divendres, 16 de gener, arriba un dels moments més esperats per als veïns: la Matxà. A partir de les 20.00 hores, la plaça Major acollirà la tradicional rodà de la foguera, un moment molt especial que comptarà amb l’acompanyament dels Dolçainers i Tabaleters de Betxí i les Passeres de Betxí, que seran els encarregats d’omplir la nit de música i esperit festiu.
El dissabte tindrá lloc la Romeria a la Muntanyeta de Sant Antoni, amb eixida a les 9.30 hores des de la plaça Major. Veïnes i veïns compartiran el camí fins a l’ermita en una jornada marcada pel caràcter popular i comunitari de la festa.
Més actes
La programació continuarà a les 18.00 hores a la terrassa Brisamar amb l’actuació de l’orquestra La Pato, amb entrada gratuïta. I, a partir de les 23.30 hores, el frontó municipal serà l’escenari d’una discomòbil organitzada pels Kintos 2026.
Per altra banda, el calendari festiu inclou també el cap de setmana d’actes taurins, previst per als dies 23 i 24 de gener, amb inici de les activitats el divendres, a les 17.00 hores, i el dissabte, a les 16.30 hores. A més, el 31 de gener tindrà lloc una nova edició del Sant Antoni Pop Festival, amb una gran oferta de garage rock.
