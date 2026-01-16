Burriana mantiene viva la tradición de Sant Antoni y renueva imagen

Burriana celebrará este domingo, 18 de enero, la festividad de Sant Antoni con una programación que combinará actos religiosos, culturales y populares. Además este año, la ciudad estrena nueva imagen de Sant Antoni, obra del escultor sevillano Alberto Pérez Rojas.

Los actos comenzarán en el puerto con la misa en la parroquia del Carmen. A las 11.30 horas tendrá lugar la tradicional Matxà y la bendición de los animales, para concluir con el reparto del rollo bendecido. Posteriormente, se celebrará la concentración de caballos en la explanada del antiguo cámping.

De forma paralela, el centro de la ciudad acogerá actividades desde la mañana. A partir de las 11.00, la Terraza Payà será el escenario de un almuerzo popular y de un concurso de recortes infantiles, y a las 12.30 en el mismo espacio, se celebrará la XIV edición de la Cagà de Manso. Por la tarde, la programación continuará con la actuación del Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla, que a las 17.00 horas iniciará un recorrido desde la plaza de la Mercè hasta la plaza José Iturbi, donde se ofrecerá un bureo.

A continuación, a las 17.30, arrancará la tradicional Matxà en la plaça Major, con el pasacalle de los participantes y la bendición frente a la parroquia de la Mercè. Los actos en el centro urbano finalizarán con la encendida de la hoguera en la plaza José Iturbi.