Las calles de Benicàssim se llenan de tradición en sus fiestas de enero
El municipio vive, desde este viernes 16 de enero y hasta el día 25, unas celebraciones con cerca de un centenar de actos
Benicàssim se sumerge en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Sant Antoni Abad y Santa Àgueda, con un programa cercano al centenar de actividades que se desarrollará desde este viernes 16 de enero y hasta el 25 de enero. Durante diez días, el municipio se transformará en un gran espacio festivo que combina tradición, música, gastronomía, cultura y participación popular, en las únicas fiestas patronales del calendario local.
El inicio oficial llega este viernes con la Nit de la Coqueta, una de las citas más emblemáticas, que dará el pistoletazo de salida a las celebraciones con las tradicionales hogueras de Sant Antoni, la bendición de animales y el reparto de la coqueta, acompañados de música y ambiente festivo hasta altas horas de la madrugada. El sábado se celebrarán los actos solemnes en honor a los patronos, con misa, ofrenda floral, procesión y bailes tradicionales, en una de las jornadas más emotivas.
Además, la música jugará un papel protagonista durante toda la semana, con orquestas, actuaciones en directo, tardeos y sesiones nocturnas que animarán tanto el recinto de fiestas como la carpa joven. Las peñas y la juventud volverán a tener un papel principal con un calendario propio que incluye el Día de las Peñas, concursos populares, actividades organizadas por Joves Benicàssim y citas consolidadas como la carrera de autos locos, entre otros.
Por si fuera poco, las familias también tendrán su espacio, con talleres, desfiles, actividades deportivas y propuestas pensadas para los más pequeños, mientras que la gastronomía seguirá siendo uno de los ejes principales de las fiestas, con comidas monumentales como la olleta de la Plana, el tombet de bou y la comida de homenaje a las personas mayores.
También los festejos taurinos tendrán un lugar destacado dentro del programa, con entradas y exhibiciones de ganado a lo largo de la semana, junto a otras tradiciones populares, pasacalles, campeonatos y cenas de pa i porta.
El multitudinario Día de las Paellas
El momento más multitudinario, y quizás uno de los más esperados, llegará el viernes, 23 de enero, con el Día de las Paellas, declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico y que reunirá a miles de personas en una jornada marcada por la convivencia, la música y la gastronomía popular. El cierre de las fiestas tendrá lugar el domingo, 25 de enero, con el correfoc y el castillo de fuegos artificiales, poniendo el broche final a diez días intensos de celebración y tradición en Benicàssim.
A lo largo de toda la programación, pasacalles, concursos populares, actos culturales y la implicación de asociaciones y colectivos locales serán fundamentales, reforzando una celebración que combina tradición, identidad y participación vecinal para que las fiestas sean un éxito.
