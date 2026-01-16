Orpesa acoge tres días de culto, toros y la singular carrera de caballos y burros

Orpesa volverá a encender sus hogueras para celebrar Sant Antoni, una de las festividades con mayor arraigo popular en el municipio. La programación, que se desarrolla desde hoy hasta el domingo, despliega tres jornadas intensas en las que conviven tradición, ocio, cultura popular y festejos taurinos, con propuestas pensadas para públicos de todas las edades.

«Sant Antoni es una de nuestras celebraciones más arraigadas y queremos que, si el tiempo lo permite, las calles vuelvan a llenarse de ambiente festivo y familiar», destaca el concejal de Fiestas, David Juárez. «Animamos a la ciudadanía a participar en los actos programados y a vivir estas fiestas con responsabilidad, manteniendo viva una tradición muy querida por nuestro municipio», añade el edil.

Actos

La programación arranca esta tarde en la plaza Mayor con actividades dirigidas al público infantil (18.00 horas), antes de que el protagonismo se traslade al Ravalet, donde la peña Sense DNI impulsa un tardeo musical con DJ Nacho (19.30 horas) que da el pistoletazo de salida al fin de semana.

La jornada continúa con una embolada infantil (21.00 horas), organizada junto a la cuadrilla de emboladores El Serrallo, y culmina con la III Exhibición de Emboladores Nit del Foc (22.00), en la que participan distintas cuadrillas con reses de la ganadería El Gallo.

Salida en bicicleta

Los actos de mañana empiezan con la salida en bicicleta desde el ayuntamiento (9.00 horas), una actividad ya consolidada en el programa, y continúa en el Ravalet con encierro infantil, clases prácticas y talleres (10.00 horas), organizados por la peña Bous i Paciència. El ambiente taurino se mantendrá con la exhibición de vacas y toros de la ganadería Iván Miró (12.00 horas), que reúne a numeroso público y refuerza el carácter tradicional de la jornada.

Orpesa acoge tres días de celebración por Sant Antoni. / Mediterráneo

Entrada de Les Argilagues

Por la tarde se celebrará uno de los actos más vistosos de Sant Antoni. La entrada de Les Argilagues (16.00 horas) recorre distintas calles del municipio en un pasacalles de indumentaria tradicional que culmina en la plaza Mayor con la actuación de la Escola de Danses d’Orpesa, lo que aporta el componente cultural y simbólico de la fiesta. La actividad taurina regresará al Ravalet con una nueva exhibición de vacas y toros (17.30 horas), en esta ocasión con reses de la ganadería Alberto Garrido.

Encendido de las hogueras

Con la caída de la tarde llegará el momento más esperado. El encendido de las hogueras, marcado a las 19.00 horas, acompañado por el repique de campanas, transformará Orpesa en un gran punto de encuentro vecinal. «Es uno de los rasgos más característicos de esta fiesta. El fuego cumple una función simbólica de purificación y refuerzo de lazos sociales, compartiendo alrededor de las brasas», señala el alcalde, Rafael Albert, quien también anima a «participar y disfrutar de todos los eventos programados».

A continuación, la bendición de los animales (20.00 horas) volverá a reunir a vecinos y visitantes, seguida del tradicional reparto de los dulces típicos de Sant Antoni y del desfile del Tropell, con carrozas y grupos a pie que recorren las calles del municipio. La noche se prolongará con una nueva exhibición taurina (23.00 horas) y también música en el recinto multiusos (00.30 horas).

La programación se despedirá el domingo con los actos más solemnes. La misa en honor a Sant Antoni (11.30 horas) precederá a la celebración de la carrera de caballos y burros en la playa de la Concha (12.30 horas), si el tiempo lo permite, uno de los actos más singulares de la fiesta. Por la tarde, una última exhibición de vacas y toros en el Ravalet (17.00 horas) pondrá el broche final.