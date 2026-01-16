Sant Joan de Moró ensalza el espíritu rural y solidario
Las celebraciones en honor al santo combinan los actos religiosos con momentos de encuentro popular
Mediterráneo
Sant Joan de Moró celebra mañana la festividad de Sant Antoni, una tradición con arraigo y vinculada históricamente a su carácter rural y comunitario.
La celebración mantiene uno de sus elementos más singulares: el reparto de los 'rotllos', un pan tradicional elaborado de manera artesanal, que se distribuye por las distintas masías del término municipal. Esta costumbre, transmitida de generación en generación, simboliza la unión entre el núcleo urbano y el entorno rural, así como el espíritu solidario que caracteriza esta fiesta.
Actos religiosos y populares
Las celebraciones en honor al santo combinan los actos religiosos con momentos de encuentro popular en los que la hoguera, la bendición y las tradiciones ocupan un lugar central y protagonista.
La implicación de los vecinos, las asociaciones y los voluntarios resulta fundamental para que los festejos conserven su esencia y continúen formando parte del patrimonio cultural del municipio.
Sentimiento de pertenencia
En este sentido, el Ayuntamiento pone en valor la importancia de mantener vivas estas costumbres, que refuerzan el sentimiento de pertenencia y fomentan la convivencia.
En base a esta premisa, la festividad de Sant Antoni vuelve a ser una cita destacada en el calendario local, marcada por la tradición, la participación vecinal y el respeto por las raíces que definen a Sant Joan de Moró.
