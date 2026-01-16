La ‘torrà’ y el pasacalle, ejes de las fiestas de Sant Antoni en Moncofa

Moncofa celebra este sábado, 17 de enero, la festividad de Sant Antoni, una cita invernal marcada por la tradición que da inicio al calendario festivo anual.

La plaza de la Constitución se convertirá en el epicentro de los festejos, ya que a las 13.00 horas se llevará a cabo el encendido de las hogueras, de manera que, a las 14.00, los vecinos podrán proceder al asado de carne y embutidos. Este encuentro gastronómico popular incluirá un concurso de all i oli y un bingo.

Ya por la tarde, a las 16.30, partirá desde el CEIP Científic Avel·lí el pasacalle que recorrerá las vías más céntricas del casco urbano, incluida la calle Sant Antoni, para finalizar en la plaza de la iglesia, donde el párroco local Francisco Francés llevará a cabo la bendición de los animales. Según la tradición, en primer lugar pasarán las caballerías participantes y, a continuación, lo harán los vecinos y visitantes con sus mascotas, así como con los productos que quieran bendecir.

Valoraciones

La concejala de Cultura, Ilenia Begnozzi, comenta que «un año más, disfrutaremos de la festividad de Sant Antoni, una cita que cada año registra mayor asistencia». Por su parte, el alcalde, Wences Alós, señala sobre esta festividad que «desde el consistorio apoyamos todos los eventos festivos que suman tradición y nos unen como pueblo, como es el caso de Sant Antoni».