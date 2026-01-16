La Vall d’Uixó ofrece dos fines de semana de actos por Sant Antoni

La Vall d’Uixó estrena su agenda festiva anual en el mes de enero, como es costumbre, con la programación de Sant Antoni, en la que se cuenta con la implicación de dos asociaciones locales, la de Genets i Carreters i Ermita de Sant Antoni, ambas implicadas desde hace años en la organización de dos propuestas distintas, pero compatibles, porque abarcan tradición y nuevas iniciativas, en el marco del paisaje urbano y natural del municipio.

Y es que, como afirma el concejal de Fiestas, Ximo Zorrilla, esta celebración «está muy arraigada en la Vall, cuenta con mucha participación y año tras año continúa evolucionando sin perder su esencia».

La agenda se estrena este fin de semana del 17 y 18 de enero, con la tercera edición del Cremaet Rock, un festival musical que se realiza en la explanada de la ermita de Sant Antoni y en el que este año actuarán Satanás y The Por Ella Runners. El domingo será la tradicional romeria a la ermita, en la que se repartirán rollos, chocolate y mistela.

Además, el sábado 24, a las 11.00 horas, tendrá lugar la típica baixà i plantà del pi, que se completará con un tardeo en la misma plaza de la Asunción, con la actuación de El Sare.

El domingo 25 se celebrará el pasacalle de bendición de animales, de nuevo en versión matinal (antes se hacía por la tarde), que ha demostrado ser un éxito de acogida.