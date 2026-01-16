Vilafranca es prepara per al seu 'Dia de la malea'
El municipi de Els Ports inicia este divendres, 16 de gener, els actes de Sant Antoni amb la muntada de la barraca a la plaça d’en Blasc
Mediterráneo
Vilafranca inicia este divendres, 16 de gener, per la vesprada la festivitat de Sant Antoni amb la muntada de la barraca en la plaça d’en Blasc a partir de les 19.00 hores. Este serà el punt de partida per a uns dies d’allò més especials en el municipi de Els Ports, on demà dissabte se celebrarà el Dia de la malea. Serà a les 10.00 hores quan s’eixirà cap a la muntanya per a arreplegar la malea i serà, aproximadament a partir de les 15.00 hores, quan s’entre al poble en el tradicional Alt a la malea davant del rellotge. A continuació hi haurà ronda pels carrers de Vilafranca amb veïns i visitants. Eixe mateix dia, però a les 18.00 hores, tindrà lloc la representació de la vida de Sant Antoni Abat i del sainet, quedant reservada la encesa de la foguera per a les 20.30 hores.
Ja en la jornada del diumenge 18 de gener es celebrarà el dia gran del sant, amb missa, processó i la benedicció dels animals (10.00 hores), la ronda de Sant Antoni al costat dels cantadors i el grup de ball de Vilafranca i, a la vesprada, la almoneda al Parador de festes ja que durant el matí se replegaran les donacions al mateix parador.
Finalment, el dissabte 24 de gener serà moment de la subhasta de troncs amb les quals es tancarà el programa d’activitats de Sant Antoni.
