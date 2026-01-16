La Vilavella es vesteix de gala per a celebrar Sant Sebastià
El dia de la festa major serà el 20 de gener quan els vilavellers i vilavelleres veneraran al patró com a imatge protectora del poble
Mediterráneo
El municipi de la Vilavella es vesteix de gala per a celebrar les seues festes patronals en honor a Sant Sebastià. Actes religiosos, musicals, esportius i activitats per a nens i adults se succeiran en els pròxims dies creant moments per a compartir entre el veïnat, famílies i amistats. D’aquesta manera, la localitat acull una celebració que, fins a l’1 de febrer, unirà tradició, cultura i fe.
Era l’any 1863 quan es va rebre la relíquia del patró que encara hui en dia es venera com a les restes testimonials amb més arrelament dels avantpassats d’aquest xicotet municipi de la Plana Baixa.
Tot plegat quedarà manifest el 20 de gener, dia de festa major, on els vilavellers i vilavelleres veneraran al patró com a imatge protectora del seu poble. Després de l’aurora i la diana, el trasllat del sant a partir de les 10.30 hores serà la demostració d’aquella devoció popular que encara persisteix.
L’emoció i la solemnitat continuaran a la vesprada, a partir de les 19.00 hores, amb la processó on Sant Sebastià recorrerà els carres de costum de la Vila per a rebre el respecte i devoció popular.
Cultura
Altres actes programats seran el revol del pròxim diumenge a les 20.00 hores que anuncia la vespra de la festa i, l’endemà, a les 20.00 hores, el trasllat del patró des de l’església parroquial Sagrada Família fins al dosser.
La cultura també tindrà un paper rellevant amb la inauguració diumenge a les 12.30 hores de l’exposició XLII Concurs de Fotografia Enrique Escrig 2026 i el lliurament de premis. L’acte serà en la casa de la cultura. A més a més, al mateix lloc també es pot visitar l’exposició Aniversari de la Mili i el 24 de gener s’inaugurarà la mostra Bonsai Sant Sebastià 2026.
Tradició
I el diumenge 25 de gener, la Vilavella s’omplirà de vida per a celebrar una de les seues cites més tradicionals: la Fira de Sant Sebastià, una jornada festiva que recupera l’esperit de les fires d’abans.
Ambient familiar, atraccions, llocs tradicionals i gastronomia amb una zona d’artesans, on l’ofici, la creativitat i el treball fet a mà tornaran a ser protagonistes. La fira és organitzada per l’Ajuntament de la Vilavella per a donar suport a aquesta aposta per fer valdre la tradició, els oficis i la identitat.
Més actes
Menció especial serà la primera edició de La Vilavella Power Festival, un esdeveniment en el qual el municipi fa un pas més en l’aposta per a oferir actuacions d’ara, pensades per a tots els públics i capaços de connectar diferents generacions.
La festivitat posarà el colofó l’1 de febrer amb la XXVI Marxa de la Muntanya Sant Sebastià des de la plaça de la Vila, una prova de resistència per muntanya que inclou dues distàncies: 17 quilòmetres i 11 quilòmetres.
Tot plegat, la localitat de la Vilavella obri un temps per a gaudir del poble i de la seua gent, de viure la tradició que els uneix i de celebrar la festa més especial. Sens dubte, uns dies de germanor i de gran estima.
