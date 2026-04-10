Sant Vicent: El chupinazo y un tardeo protagonizan el arranque de la semana grande de Xilxes

Xilxes se sumerge estos días en la celebración de las fiestas de Sant Vicent. Desde este viernes 10 de abril y hasta el próximo día 18, la localidad vivirá una semana marcada por la participación vecinal, la tradición y un intenso programa de actos pensado para todos los públicos. Festejos taurinos, música, actos religiosos y actividades populares serán algunas de las propuestas para disfrutar de una de las festividades más arraigadas del municipio.

En esta edición, la comisión organizadora tiene como clavario mayor al joven Elías Harir Oviedo, que estará acompañado por los clavarios y festeros Abel Martín Villalta, Adrià Gomis Melchor, Álvaro Pérez Ramírez, Coral del Pozo Oier, David Mateos García, Alejandro Gutiérrez Montañana, Marc Gabalda Cebrià, Sara Mendoza Casinos, Saúl de la Fuente Ruiz y Ana García Gozalbo.

Este mismo viernes tendrá lugar el acto más esperado: el lanzamiento del chupinazo con el que, llegada la medianoche, que se anunciará el inicio oficial de las fiestas. Previamente, por la tarde, tendrá lugar la merienda para los mayores en el polifuncional y un tardeo en la plaza de España.

El sábado se iniciará el ciclo taurino con la exhibición de un toro de la ganadería de El Pilar, que se exhibirá a las 18.00 horas, y al que le seguirá una res de la ganadería La Morada. El plato fuerte del domingo 12 de abril será la ofrenda a Sant Vicent y, al finalizar, se procederá al traslado del santo a la casa del clavario mayor, Elías Harir. También el domingo a las 17.30 horas la Unió Musical Santa Cecilia de Xilxes celebrará un concierto en el teatro municipal.

Más actos

El lunes, festividad de Sant Vicent Ferrer, se hará la recogida de los clavarios y festeros y se celebrará la solemne misa cantada por el coro parroquial de Xilxes en la iglesia de la Asunción. Por la tarde se desarrollará el acto central de la jornada con la solemne procesión y, al finalizar, se conocerá el nombre de los clavarios de 2027.

El martes 14 de abril se retomarán los actos taurinos con la exhibición de un toro de El Pilar y, por la noche, se embolará el toro exhibido por la tarde. La concentración en la carpa de fiestas, el concurso de paellas y la orquesta Wizard centrarán los eventos del miércoles. Y llegada la medianoche, se llevará a cabo una disco-vaca: una exibición de vaquillas enfundadas con música a cargo del dj Raúl Camacho, en el recinto de cadafales.

El toro cerril volverá el jueves 16 de abril con la exhibición a las 18.00 horas de un ejemplar de la ganadería de El Pilar. Por la noche, después de la embolada del toro de la tarde, se celebrará la actuación del grupo Milindris Band que, con el tema Caminando por la vida, harán un tributo a Melendi.

El viernes, en la recta final de las fiestas, se hará el concurso de disfraces infantil por la mañana, la exhibición de vaquillas de la ganadería La Morada a las 17.30 horas y la noche de disfraces, que contará con la música de Barraca on Tour, una de las discotecas más emblemáticas.

El sábado 18 de abril, último día de las fiestas, será el almuerzo popular de longanizas y morcillas. De esta manera, los participantes cogerán fuerzas para la exhibición de un toro de la ganadería de Valrubio. Por la noche será el momento de la cena de carne de toro, evento que se celebrará en la carpa festiva. La orquesta La Pato, pondrá la nota musical hasta altas horas de la madrugada.

El clavario mayor Elías Harir Oviedo ha querido hacer una mención especial a los clavarios y festeros de San Vicente Ferrer: «El mejor regalo que me llevo de este año es el grupo que hemos formado, una familia que sé que continuará mucho más allá de las fiestas. Espero que sean unos días inolvidables, que se queden grabados en la memoria y en el corazón de todos».