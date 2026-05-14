Moncofa inicia las fiestas de San Isidro con una exposición taurina

Las fiestas en honor a San Isidro de Moncofa arrancan mañana con una jornada inaugural que combinará cultura y tradición taurina. El inicio oficial estará marcado por la apertura de una exposición de fotografía taurina, que se podrá visitar en el centro social La Murà y que reunirá el trabajo de reconocidos fotógrafos como Levi Lluch, Centelles, Lo Navarro, Marzà, Germans Caneteros, Rafa Sim y Pau Cerdà Dupla.

Esta muestra constituye una oportunidad para los aficionados del mundo taurino y la fotografía, ya que recoge instantáneas que capturan la esencia, la emoción y la estética de los festejos taurinos. Las imágenes permanecerán expuestas hasta el domingo 17 de mayo.

Tras la inauguración, el programa continuará a las 18.30 horas con la tradicional exhibición de vaquillas a cargo de la ganadería local El Gallo. A partir de ese momento, la actividad se trasladará al epicentro de la fiesta: el coso taurino ubicado en la plaza de la Constitución y sus calles adyacentes, donde se desarrollarán buena parte de los actos taurinos.

El municipio celebrará la II Exhibición de Cuadrillas de Emboladores. / Mediterráneo

II Exhibición de Cuadrillas de Emboladores

La jornada no terminará ahí. Después de las vaquillas, la comisión de fiestas de San Isidro ofrecerá un carretón embolado, una actividad que servirá como antesala de los actos nocturnos ya que, a las 23.00 horas, tendrá lugar uno de los eventos más esperados: la II Exhibición de Cuadrillas de Emboladores.

Este espectáculo, que ya fue un éxito rotundo en la pasada edición tanto por la participación como por la afluencia de público, permitirá nuevamente a los asistentes conocer de cerca el trabajo técnico y artesanal que implica la embolada. En esta edición participarán destacadas cuadrillas procedentes de diferentes localidades: L’embolà de la Vall d’Uixó, El Salao de Nules, El Serrallo del Grau de Castelló, Sobrelazo de la Sierra de Onda y la cuadrilla local 21 de juliol de Moncofa.

Detrás de una embolada existe un trabajo minucioso, artesanal y profundamente arraigado en la cultura taurina, que es clave para conseguir que sea perfecta» Ígor Florido — Representante de la Comisión de Fiestas y miembro de la cuadrilla 21 de juliol

El representante de la Comisión de Fiestas y miembro de la cuadrilla 21 de juliol, Ígor Florido, ha querido poner en valor la complejidad de esta tradición: «La embolada de un toro no se limita al momento final de colocación de las bolas y su encendido. Detrás existe un trabajo minucioso, artesanal y profundamente arraigado en la cultura taurina, que es clave para conseguir que cada embolada sea perfecta».

Toro cerril de Javier Tárrega El Gallo que se exhibirá el sábado. / Mediterráneo

El momento culminante de las fiestas llegará el sábado a las 18:30 horas con la exhibición de un toro cerril, adquirido a la ganadería de Javier Tárrega El Gallo de Moncofa. Este evento es considerado el plato fuerte del programa, ya que permitirá a los aficionados disfrutar de la bravura y el carácter del animal durante toda la tarde en el recinto taurino.

Sesión ‘remember’

De forma paralela, la música también tendrá un papel protagonista. A las 19:00 horas, en la calle San Joaquín, se celebrará un esperado remember que reunirá a reconocidos DJs como Ripa, Fran Corredera, Torri, Calaixo y Hermanos Cutimanya, ofreciendo un ambiente festivo alternativo para todos los públicos.

Moncofa se prepara para vivir con intensidad las fiestas en honor a San Isidro, en las que tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar de tres intensas jornadas» María Teresa Alemany — Concejala de Fiestas

Las fiestas concluirán el domingo 17 de mayo con un acto solemne: a las 12:00 horas se celebrará una misa en honor a San Isidro en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena. La concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, destaca la importancia de estas celebraciones para la localidad y afirma que, un año más, Moncofa se prepara para vivir con intensidad las fiestas en honor a San Isidro, en las que tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar de tres intensas jornadas».